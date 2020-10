Devese

Ein oder mehrere Täter sind am Sonnabend in einen Getränkehandel in Hemmingen-Devese eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind sie in der Zeit zwischen 2 und 11 Uhr über den Zaun geklettert, um auf das Grundstück an der Alfred-Bentz-Straße zu gelangen.

Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Büro und ins Lager. Was der oder die Einbrecher gestohlen haben, darüber konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten Zeugen, sich im Kommissariat Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist. Es ist unter Telefon (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer