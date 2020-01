Hemmingen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Abstandssensoren aus fünf Autos in Devese, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg entwendet. In Devese bauten die Täter die Sensoren jeweils aus dem Mercedesstern von Wagen aus, die in der Lise-Meitner-Straße und der Deveser Straße geparkt waren.

Ebenfalls um einen Mercedes handelte es sich an der Straße Heukamp in Wilkenburg. In Hemmingen-Westerfeld haben die Täter die Abstandssensorik aus dem vorderen Stoßfänger eines BMW an der Straße Rohrdiek gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 517115 zu melden. Es ist auch für Hemmingen zuständig.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker

Von Tobias Lehmann