Hemmingen

Hinter den Betreuerinnen und Betreuern der Hemminger Jugendfeuerwehren liegt ein Jahr mit ungewohnten Herausforderungen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die üblichen Aktionen für die Jugendlichen in den sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet ausfallen. Stattdessen wurden Online-Dienste mit Bastelaufgaben und Spieleabenden organisiert. Geschadet hat es den Jugendfeuerwehren nicht: Die Gesamtzahl der Mitglieder ist von 96 Ende 2019 auf aktuell 120 angestiegen, 73 Jungen und 47 Mädchen. Das teilt Annika Hillert, Sprecherin der Stadtjugendfeuerwehr, mit.

Erstmals seit 2019 hatten sich die Verantwortlichen für die Stadtjugendfeuerwehr wieder zu einer Jahresversammlung in kleiner Runde persönlich getroffen. „Für die Betreuerinnen und Betreuer war diese Zeit von großem Mehraufwand geprägt, aber es hat sich ausgezahlt“, sagte Stadtjugendfeuerwehrwart Andreas Schneider dort. Auch der stellvertretende Stadtbrandmeister Heiko Schottmann lobte die Betreuer. „Die Jugendfeuerwehr ist der Mitgliedermotor der Aktiven Einsatzabteilung und für die Sicherstellung des Brandschutzes in Hemmingen essentiell.“

Der Rat der Stadt dankt Feuerwehr für die Jugendarbeit

Die Vorsitzende des Feuerschutzausschusses, Anette Wendt, bedankte sich in einem schriftlichen Grußwort im Namen des Rates der Stadt Hemmingen für die engagierte Jugendarbeit, die sich auch in der erfolgreichen Ausbildung neuer Feuerwehrkräfte widerspiegele.

In den vergangenen Wochen waren wieder gemeinsame Aktionen unter freiem Himmel erlaubt, sodass den Jugendlichen spannende Erlebnisse und Ausflüge geboten werden konnten. Die Jugendlichen aus Devese und Hemmingen-Westerfeld unternahmen zum Beispiel eine gemeinsame Kanutour. In Hiddestorf/Ohlendorf freuten sich die Jugendlichen über den Besuch eines Brandschutzmobils, in dem verschiedene Experimente möglich waren. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Aktionen geplant sein, auf die sich die Jugendlichen freuen dürfen, teilt Annika Hillert mit.

Von Tobias Lehmann