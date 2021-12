Hemmingen

„Hemmingen, aber sicher“, „Geimpft sind wir stärker“ und „Darum: Impfen. Schützen. Testen.“: Diese Parolen standen auf Plakaten, mit denen der Hemminger Rat und die Stadtverwaltung an die Hemminger Bevölkerung appellieren, sich gegen Corona impfen und testen zu lassen. Die gemeinschaftliche Aktion war am Mittwochabend im Foyer des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld.

Erfreut zeigt sich Bürgermeister Jan Dingeldey über die große und stetige Nachfrage nach dem Impfangebot im Bürgersaal des Rathauses, für das keine Anmeldung notwendig ist. Von montags bis freitags sind dort seit der Eröffnung am 17. November an den Tagen jeweils zwischen 330 und 550 Impfdosen des Herstellers Biontech gespritzt worden. „Inzwischen sind es schon rund 5100 Impfungen in elf Tagen“, sagt Dingeldey. Um Wartezeiten im Freien vor dem Rathaus zu verkürzen, sei ein Farbkartensystem eingeführt worden, das gut angenommen werde.

Öffnungszeiten in Impfstelle im Rathaus werden verkürzt

Nächste Woche aber werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums im Hemminger Rathaus verkürzt. Das mobile Impfteam der Region Hannover wird ab Montag, 6. Dezember, nur noch montags bis mittwochs impfen. Die Öffnungszeit von 10 bis 16 Uhr bleibt unverändert, wobei die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr den Menschen mit schwerer Beeinträchtigung und den Menschen über 65 Jahren vorbehalten ist. Dingeldey erläutert, dass es in jeder regionsangehörigen Kommune ein mobiles Impfteam geben soll. Das vor Ort eingesetzte Impfteam wird nach Aussage der Region Hannover auf einen Arzt und drei Verwaltungskräfte reduziert. „Es ist davon auszugehen, dass es daher zu längeren Wartezeiten kommen könnte“, teilt die Region mit.

Neues Testzentrum vor Kaufland Im Hemminger Stadtgebiet gibt es ab nächste Woche ein weiteres Testzentrum für Corona-Schnelltests. Es wird am Donnerstag, 9. Dezember, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Alfred-Bentz-Straße 1 in Devese eröffnen. Das teilte Kaufland auf Anfrage dieser Zeitung mit. Das Testzentrum werde von „Dein Corona Testzentrum“ betrieben, die auch zwei Zentren in Hannover betreiben. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. zi

„Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten solidarisch sein“, sagt Jan Dingeldey. Der Verwaltungschef macht deutlich: „Die Hemminger Bevölkerung hat nun mehr als zwei Wochen von einem fünftägigen Angebot profitiert. Ich hätte mich gefreut, wenn wir dieses Angebot weiter aufrecht hätten erhalten können. Gleichzeitig verstehe ich, dass auch in anderen Kommunen der Wunsch nach mobilen Impfteams vorhanden ist.“

Linke: Kommunen werden bei 2-G-Plus im Stich gelassen

Zu der seit Mittwoch gültigen 2-G-Plus-Regelung sagt der Hemminger Ratsherr Daniel Josten (Linke): „Man lässt die Kommunen und Menschen mit geringem Einkommen im Stich.“ Es sei unverantwortlich, dass die Landesregierung die mit Warnstufe 2 in Kraft getretene neue Regelung offenbar überhaupt nicht vorbereitet habe. In Hemmingen habe die Verwaltung zwar versucht, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. „Aber innerhalb so kurzer Zeit derartige Testkapazitäten aufzubauen, ist für die Kommunen allein einfach nicht möglich“, kritisiert Josten.

Zwar lasse die Corona-Verordnung auch Selbsttests unter Aufsicht vor Ort zu, aber das sei den meisten Gewerbetreibenden wie auch Privatpersonen nicht bekannt. „Nach zwei Jahren wechselnder Corona-Verordnungen und widersprüchlicher Ansagen verschiedener Ebenen haben die Menschen den Überblick verloren“, sagt Josten.

Von Torsten Lippelt