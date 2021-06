Diakonin Elke Hartebrodt-Schwier ist am Sonntag in Hemmingen-Arnum nach mehr als 26 Jahren vom Dienst entpflichtet worden. Die 53-Jährige arbeitet künftig im Zentrum für Erwachsenenbildung (ZEB) in Hannover. Superintendent Andreas Brummer dankte ihr für einige besondere Verdienste.