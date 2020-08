Devese

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen Leergutdieb noch am Tatort festgenommen. Der 34-Jährige war über den Zaun des Getränkemarkts an der Alfred-Benz-Straße in Devese geklettert und hatte sich bereits mehrere Getränkekisten mit Leergut zum Abtransport bereitgestellt.

Während der Ermittlungen konnten die Beamten dem Mann noch eine weitere identische Tat aus dem Juni nachweisen. Daher wurde der Dieb noch am Montag einem Richter am Amtsgericht Hannover vorgeführt. Dieser verhängte eine Bewährungsstrafe. Danach durfte der junge Mann wieder nach Hause gehen.

Von Sarah Istrefaj