Hemmingen-Westerfeld

Mit seiner „ Zaubershow Abstandsversion“ hat Zauberkünstler und Entertainer Desimo am Freitagabend die Veranstaltungsreihe „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“ eröffnet. Auf dem von zahlreichen Palmen geschmückten Innenhof des Gartenmöbelhändlers Ludwig an der Max-von-Laue-Straße unterhielt der Hannoveraner seine rund 80 Showgäste auf der extra errichteten Bühne mit verblüffenden Tricks und Comedyelementen, charmanter Moderation und hintersinnigen Wortspielereien.

Desimo, der mit bürgerlichem Namen Detlef Simon heißt, scherzte über die Elternwahl seines Vornamens, zerschnitt Zeitungen und fügte diese mit einem Klebestift wieder zusammen, für das Publikum anschließend extra in Superzeitlupe. Dann ließ er unerwartet Luftschlangen durch die Luft schwirren und einen Luftballon scheinbar in seiner Speiseröhre verschwinden.

Zuschauer dürfen diesmal nicht auf die Bühne

In seiner aus Coronagründen „ Abstandsversion“ benannten Zaubershow ließ der erfahrene Moderator Ideen aus seinen vier ersten Soloshows wieder aufleben – ausnahmsweise, ohne sich wie sonst Gäste aus dem Publikum auf die Bühne zu holen. Spielkarten- und Wortratetricks gab es so diesmal auf Abstand und Zuruf. Bezug nahm Desimo unter anderem auf den israelischen Essbesteckverbieger Uri Geller, den Dichter Friedhelm Kändler und auf Unterhaltungskünstler Heinz Erhardt. „Schön, dass es diese Bühne gibt“, sagte er erfreut zum Ende des Auftrittes. „Das Tolle an Open-Air-Auftritten ist: Ich sehe mein Publikum – sonst sitzt dieses immer im Dunkeln.“

Zur Galerie So kennt man Desimo sonst nicht: Der hannoversche Zauberkünstler hat am Freitagabend unter freiem Himmel und mit bewusstem Abstand zu seinen Zuschauern die Reihe „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“ im Hemminger Gewerbegebiet eröffnet.

Der mit Zugabe rund anderthalbstündige Showabend war zugleich Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“. Großen Anteil am Zustandekommen der Reihe hatte Joachim Hieke, der als Chef des Leibniz-Theaters in der hannoverschen Kommandanturstraße rege in Hannovers Kulturszene unterwegs ist. „ Joachim Hieke hatte mich für eine seiner Konzertveranstaltungen nach einem Sonnenschirm gefragt“, berichtete Hausherr Peter Ludwig. „Als ich ihn hier in unserem Geschäft dazu beraten habe, kamen wir auf die Idee, ob man nicht auch hier solche Kulturveranstaltungen durchführen kann.“ Bevor er es sich versah, hatte Hieke schon die ersten Veranstaltungen in und für Hemmingen geplant.

Weitere Abende mit Brodowy , Pete The Beat und Kuersche

So gibt es nun gemeinsam mit dem gastgebenden Unternehmerpaar Peter und Anke Ludwig bis Mittwoch, 30. September, im Innenhof gleich zehn – in Coronazeiten von vielen vermisste – Kulturveranstaltungen, von Comedy und Konzerten über Theater bis zur Zauberei. Zu Gast sind der Kabarettist, Sänger und Pianist Matthias Brodowy (Mittwoch, 9. September), Monika Tschosek & Supriser Stage Company (Freitag, 11. September), der Körperkomödiant und Mime-Music-Performer Jango Erhardo sowie der Mundakrobat und Beatboxer Pete The Beat (beide am Sonntag, 13. September) . Es folgen die fünf Damen der A-cappella-Band Herzen in Terzen (Mittwoch, 16. September), die kanadische Tribute-Band The Musical Box (Freitag, 18. September) und ein Heinz-Heinz-Erhardt-Abend mit Andreas Neumann (Mittwoch, 23. September).

Den Abschluss bilden der Singer-Songwriter Kuersche (Freitag, 25. September), Monika Tschosek und Joachim Hieke mit ihrer Beziehungs-Show „Verständnisvoll missverstehen“ (Sonntag, 27. September) und ein Konzert mit Johnny Silver unter dem Titel „Ein Abend mit einem Beatle“ (Mittwoch, 30.September). Beginn ist jeweils um 18 Uhr, Eintrittskarten gibt es ab 21,90 Euro im Internet unter anderem auf www.leibniz-theater.de und www.reservix.de sowie an mehreren Vorverkaufsstellen.

Von Torsten Lippelt