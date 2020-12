Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof lädt zu einer Zaubershow im Internet ein. Zauberkünstler Alexander Merk hat in der Corona-Zeit seine Show kurzerhand in das Internet verlegt und lässt damit sozusagen jeden Zuschauer in der ersten Reihe sitzen. Merk ist Mitglied des Magischen Zirkels Deutschland und wurde 2012 bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst im britischen Blackpool unter die zehn besten Zauberer der Welt gewählt.

Alexander Merk verbindet Humor und Magie

Der 1987 in Augsburg geborene und heute in Berlin lebende Künstler paart in seinen Auftritten Humor und Magie. Mit phantasievollen Geschichten entführt er seine Zuschauer in eine surreale Welt und lässt sie dabei immer wieder staunen. In seiner magischen Online-Show präsentiert Merk interaktive Zaubertricks, an denen das Publikum sich auch selbst beteiligen kann. Zuschauer benötigen dazu einen Computer, der mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet ist. Es ist aber auch möglich, sich die Show anzusehen, ohne aktiv teilzunehmen.

Die Show wird auf der Videoplattform Zoom präsentiert

Die rund 45 Minuten lange Show findet über die Videoplattform Zoom statt. Nach dem Kauf des Tickets in Höhe von 19 Euro wird ein Downloadlink mit allen weiteren Informationen zur Verfügung gestellt. Die Zaubershow ist am Sonnabend, 16. Januar. Beginn ist um 19 Uhr. Die Tickets können über die Internetseite des Zauberers erworben werden.

Von Tobias Lehmann