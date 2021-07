Bereits acht Jahre nach dem Ausbau des Wiesenwegs in Hemmingen-Hiddestorf muss dieser jetzt wegen zahlreicher Schäden schon wieder saniert werden. Anlieger müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Der Wiesenweg in Hiddestorf wird saniert. Die Buslinie 366 wird in der Zeit die beiden Haltestelle an der Straße nicht anfahren. Quelle: Tobias Lehmann