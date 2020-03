Coronavirus: Heuhüpfer bitten Bürger um Spenden

Hiddestorf

Der Verein Heuhüpfer in Hemmingen-Hiddestorf bittet die Bürger um Spenden. „Unsere finanzielle Unabhängigkeit und Eigenständigkeit war einmal unsere Stärke – jetzt bricht sie uns eventuell den Hals“, teilen die Vorsitzenden Maria Jacobs und Elisabeth Seiler mit. Das Kultusministerium hat erlassen, dass Schulklassen wegen des Coronavirus bis Mitte Juli keine außerschulischen Lernorte mehr besuchen dürfen. „Wir können diesen Schritt nachvollziehen, dennoch trifft uns das sehr hart“, sagt Jacobs. Der Verein bekommt keine institutionelle Unterstützung, und Gelder aus Projektförderungen sind zurzeit eingefroren.

Im Sommer sollen Ferienpassaktionen angeboten werden

Die Mitglieder des Vereins werden den rund 750 Quadratmeter großen Acker auf dem Kampfelder Hof jetzt ohne Kindergruppen instand setzen. „Dabei werden wir aber oft an die Kinder denken. Ohne sie macht es einfach nicht so viel Spaß“, sagen Jacobs und Seiler. Die beiden Vorsitzenden hoffen, dass sie in den Sommerferien schon wieder Ferienpassaktionen anbieten und anschließend auch wieder Schulklassen einladen können.

Die Heuhüpfer bauen auf dem Acker alte, vergessene und unbekannte Gemüsesorten an wie zum Beispiel Erdbeerspinat, Gelbes Posthörnchen und gefleckte Kartoffeln namens Nemo. Um diese Pflanzenvielfalt und Biodiversität zu erhalten, können sich Bürger an der Aktion „1 Quadratmeter ökologische Vielfalt“ beteiligen. Als Dank bekommen sie ein Päckchen selbst gezogenes Saatgut. Auch Spendenquittungen werden ausgestellt. Weitere Informationen über die Spende erläutert der Verein auf der Internetseite www.heuhuepfer.de.

Kinder können Ackerzwerge schnitzen

Damit auch die Kinder die Beschäftigung auf dem Acker nicht so vermissen, ruft der Verein unter dem Motto „Schnitzt uns Ackerzwerge“ zu einer Bastelaktion auf. Die Kinder sollen kleine Zwerge aus Holz schnitzen. Diese können sie dann an den Verein senden oder in eine vorbereitete Kiste direkt auf dem Hof legen. Eine Anleitung hat der Verein auf seiner Internetseite bereitgestellt. Jacobs und Seiler weisen darauf hin, dass ein Elternteil immer dabei sein sollte. „Und Acker-Kinder wissen: Schnitzen nur im Sitzen“, sagt Jacobs. Die Zwerge werden auf dem Acker aufgestellt und sollen das Team bei der Arbeit anspornen. Zudem wird zuletzt ein Gruppenbild der Zwerge gemacht und auf der Internetseite veröffentlicht.

Von Tobias Lehmann