Hemmingen

Lust mal wieder auf einem Flohmarkt oder Basar zu stöbern oder etwas zu verkaufen? Das sind die nächsten Termine in Hemmingen und nahe der Stadtgrenze:

Sonntag, 14. Juli 2019, 11 bis 17 Uhr: Flohmarkt in Wülfel, am E-Center an der Hildesheimer Straße 431.

Sonnabend, 10. August 2019, 9.30 bis 12.30 Uhr: Ferienpass-Kinderflohmarkt (Sechs- bis 15-Jährige) in Hemmingen-Westerfeld, Rathausplatz.

Sonnabend, 24. August 2019, 10 bis 16 Uhr: 1. Garagenflohmarkt von Anwohnern an der Straße Grevenbleck in Hemmingen-Westerfeld.

Freitag, 30. August 2019, 19 bis 21.30 Uhr: Kleiderbasar „Von Frau zu Frau“ in Arnum, in der Krippe Arnumer Feldmäuse am Pattenser Feldweg 17.

Von Andreas Zimmer