Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Infizierten in Hemmingen steigt weiter. Am Mittwoch lag sie bei 41 (Dienstag: 38). Das teilte die Region am Mittwochnachmittag mit. Am Dienstag, 8. Dezember, war mit 48 der bisherige Höchstwert in Hemmingen erreicht worden.

Zugleich verweist die Region darauf, dass die Zahlen wegen der Zahl der Tests über die Feiertage „nur bedingt vergleichbar“ seien mit den Zahlen vor Weihnachten. In diesen Tagen rechnet sie mit „erheblichen Schwankungen“.

Die Zahl aller Corona-Fälle in Hemmingen seit Ausbruch der Pandemie belief sich am Mittwoch auf 250 (Dienstag: 246). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt lag am Mittwoch bei 86,9. Am Dienstag, 8. Dezember, war er mit 168,9 so hoch wie nie.

Corona-Fälle in Laatzen und Pattensen

Zum Vergleich: In Laatzen gibt es zurzeit 117 (Dienstag: 114) aktuelle Fälle und 893 (Dienstag: 886) Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 92,0 sowie in Pattensen 32 (Dienstag: 32) aktuelle Fälle und 179 (Dienstag: 178) Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 86,5.

Corona-Fälle in der Region Hannover

Insgesamt 3165 Menschen sind aktuell in der Region Hannover erkrankt. In allen Kommunen der Region gab es mindestens 12 Fälle. Wennigsen (12) und Gehrden (20) haben die niedrigsten Werte in der Region. In Garbsen (333), Langenhagen (197), Laatzen (117), Lehrte (115) und Barsinghausen (104) ist die aktuelle Fallzahl dreistellig und in der Landeshauptstadt mit nunmehr 1580 Fällen mittlerweile wieder vierstellig. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Region lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Mittwoch bei 123,3.

Am Mittwoch hatte die Region seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen in Stadt und Umland insgesamt 18.798 (Dienstag: 18.500) infizierte Menschen registriert, davon sind 15.300 als genesen verzeichnet. 333 (Dienstag: 308) Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region Hannover gestorben. Der Altersdurchschnitt der Gestorbenen liegt bei 84 Jahren. Doch auch jüngere Menschen erkranken: 846 sind es am Mittwoch in der Altersgruppe bis neun Jahre gewesen, und 2020 sind zwischen 10 und 19 Jahre alt.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass es sich bei der Zahl der Erkrankten um eine rechnerische Größe handelt. Das bedeutet, die Region geht davon aus, dass – Todesfälle ausgenommen – der Patient nach 14 Tagen genesen ist.

Von Andreas Zimmer