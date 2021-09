Hemmingen

Am Dienstag um 17.45 Uhr war es offiziell: Jan Dingeldey (CDU) wurde als neuer Hemminger Bürgermeister gewählt. Der Gemeindewahlausschuss hat das Ergebnis einstimmig im Rathaus bestätigt. In der Sitzung waren auch die Schlangen vor den Wahllokalen Thema und die nahende Bundestagswahl. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Stimmt es, dass die Stadtverwaltung jetzt Jan Dingeldey anschreibt, um ihn zu fragen, ob er das Bürgermeisteramt annimmt?

Ja, das sei rechtlich so vorgesehen, erläuterte Fachbereichsleiter Sven Bertram. Dingeldey müsse per Brief oder Fax antworten. Da er auch für den Rat kandidierte, könne er sich auch gegen den Bürgermeisterposten und für das Ratsmandat entscheiden. Dingeldey, der an der Sitzung des Wahlausschusses teilnahm, signalisierte aber, dass er Verwaltungschef werden will, sodass für ihn im Rat Kira Kusch (CDU) nachrückt. Die Verwaltung schreibe auch die 26 Ratskandidaten an, erläuterte Bertram. Wer sich innerhalb von einer Woche nicht meldet, habe das Mandat angenommen.

Ab wann können Wahlberechtigte in der Briefwahlstelle ihre Stimme für die Stichwahl zur Regionspräsidentenwahl am Sonntag, 26. September, abgeben?

Das ist ab Mittwoch, 15. September, möglich. Die Briefwahlstelle im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet sowie montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und am Freitag, 24. September, zusätzlich von 15 bis 18 Uhr. Bertram zufolge hat die Stadtverwaltung am Dienstag, 14. September, damit begonnen, die Unterlagen für die Briefwahl zu verschicken.

Blick in die Ergebnislisten: Der künftige Bürgermeister Jan Dingeldey (links) nimmt an der Sitzung des Gemeindeausschusses in Hemmingen teil. Quelle: Andreas Zimmer

Wann sind die Wahllokale am 26. September geöffnet?

Sie öffnen von 8 bis 18 Uhr.

In welcher Reihenfolge werden die Stimmen am 26. September ausgezählt?

Erst kommt die Bundestagswahl an die Reihe und dann die Regionspräsidentenwahl. In den Kommunen mit einer Bürgermeister-Stichwahl folgt diese dann an dritter Stelle. Weil Dingeldey die absolute Mehrheit erreichte – er bekam 5651 Stimmen (53,1 Prozent), 5321 wären notwendig gewesen – gibt es in Hemmingen keine Stichwahl.

Vor dem Wahllokal in der Mehrzweckhalle Hiddestorf bildet sich eine Schlange. Quelle: Andreas Zimmer

Gab es am 12. September um 18 Uhr noch Schlangen vor Hemminger Wahllokalen?

Ja, aber um 18 Uhr haben Beisitzer sich ans Ende der Schlange gestellt und damit das Ende markiert. Steinhoff erläuterte, Wählerinnen und Wähler mussten wegen der Corona-Regeln länger warten, doch die vier Wahlgänge dauern eben auch ihre Zeit. Probleme habe es aber nicht gegeben.

Stimmt es, dass einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Nacht durchgemacht haben?

Ja, denn der letzte Ratswahlbezirk war erst am Montag gegen 7 Uhr ausgezählt. Weil dann weitere Arbeiten anstanden, waren Bertram zufolge einige Mitarbeiter mit Pausen 34 Stunden im Dienst. Bertram sagte: „Ich war dann schon ein wenig gerädert.“ Für ihn war es die letzte Kommunalwahl als Fachbereichsleiter. 25 Jahre lang hat er die Wahlen in Hemmingen betreut, bald geht er in den Ruhestand. Im Wahlausschuss dankten Renate Steinhoff, Erste Stadträtin, und Bertram der großen Helferschar für ihren Einsatz. Allein für die Rats- und die Bürgermeisterwahl mussten insgesamt mehr als 40.000 Stimmen ausgezählt werden. Steinhoff erläuterte, die Kommunalwahl habe die Verwaltung bereits seit einem Dreivierteljahr beschäftigt, vor allem wegen der Corona-Regeln. „Es war nicht einfach“, sagte Steinhoff.

Bei der Ratswahl waren 99 Stimmzettel ungültig, bei der Bürgermeisterwahl sogar 118. Warum?

Das habe unterschiedliche Gründe, erläuterte Bertram. Manche Stimmzettel blieben leer, damit seien sie ungültig. Auf anderen sei zu viel angekreuzt worden. Manche hätten auf dem Stimmzettel ein großes Kreuz gemacht.

Im Rathaus sammelt das Team vom Betriebshof die Wahlurnen aus den Wahllokalen. Quelle: Stadt Hemmingen

In einigen Wahllokalen hat es vier Tonnen für die unterschiedlichen Stimmzettel gegeben, in anderen eine für alle. Warum?

Stadtsprecherin Sabine Hürthe erläuterte: „Das haben die Wahlvorstände vor Ort individuell entschieden. Zum einen war das eine Platzfrage, zum anderen eine organisatorische. In den Wahllokalen galten Einbahnstraßen- und Abstandsregelungen.“ Sei die eine Wahlurne voll gewesen, sei sie bis zur Auszählung sicher verwahrt worden und eine neue, leere Wahlurne sei bereitgestellt worden. „Unabhängig davon, ob die Urnen parallel oder nacheinander verwendet wurden, ist die Hauptsache, dass die Wahlurnen während der Abstimmungsphase versiegelt sind und bleiben.“

Die Kommunalwahl ist vorbei. Löst sich der Wahlausschuss nun auf?

Nein, er ist für die gesamte fünfjährige Wahlperiode gewählt.

Von Andreas Zimmer