Wilkenburg/Harkenbleck

Die 38-jährige Damaris Grimmsmann wird neue Pastorin der St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der Wilkenburg und Harkenbleck gehören. Dies teilte der Kirchenvorstand mit. Sie ersetzt Pastorin Harriet Maczewski, die die Gemeinde nach elf Jahren verlassen wird und zum Jahresende nach Hannover wechselt.

Grimmsmann ist zur Zeit Pastorin in Ueffeln in der Gemeinde Bramsche im Landkreis Osnabrück. Dort teilt sie sich die Pastorenstelle mit ihrem Ehemann Michael Grimmsmann, der im nächsten Jahr eine Stelle im Landeskirchenamt in Hannover antritt. Das Ehepaar wird voraussichtlich Ende Januar gemeinsam mit seinen drei Kindern im Alter von acht, vier und knapp einem Jahr in das Wilkenburger Pfarrhaus einziehen. Ihren Dienst als Pastorin der St.-Vitus-Gemeinde wird Damaris Grimmsmann laut dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands Markus Steinmetz Anfang April nach Ablauf ihrer Elternzeit antreten.

Anzeige

Damaris Grimmsmann hat in Göttingen studiert

Die dreifache Mutter werde mit der Versehung der Pfarrstelle von der Landeskirche beauftragt, sodass das an sich notwendige Besetzungsverfahren entfalle, erläutert Steinmetz. Der Kirchenvorstand habe die Theologin in einem längeren Gespräch kennengelernt und sich einstimmig für sie entschieden.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: St.-Vitus-Kirchengemeinde: Pastorin Maczewski aus Wilkenburg will zur Timotheusgemeinde nach Hannover wechseln

Grimmsmann stammt ursprünglich aus Plauen in Sachsen. Evangelische Theologie hat sie in Göttingen studiert, wo sie auch promovierte. Nach ihrem zweiten Theologischen Examen arbeitete sie zunächst als Vikarin in Waake und Ebergötzen im Kirchenkreis Göttingen und anschließend in der Friedenskirchengemeinde Bramsche/ Achmer.

Grimmsmann nennt Schwerpunkte ihrer Arbeit

Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit zählen unter anderem die Seelsorge und Diakonie, der Konfirmandenunterricht sowie die Arbeit mit Senioren und Kindern. „Große Freude macht mir die Gestaltung von Gottesdiensten“, erläutert Grimmsmann. „Dabei schlägt mein Herz genauso für den klassischen 10-Uhr-Gottesdienst wie für neue Formate.“ Durch ihre Arbeit als Pastorin wolle sie Gottesdienste mit Leben füllen, Menschen beteiligen und unterschiedliche Altersgruppen und Milieus ansprechen. „Ich würde mich freuen, wenn ich in Wilkenburg und Harkenbleck zusammen mit den Menschen dort die Vielfalt von Gottes Wort zum Klingen bringen könnte“, so Grimmsmann.

Von Stephanie Zerm