Wie soll sich Hemmingen als Wohnstadt weiterentwickeln? Wie sieht es bei den Gewerbeflächen aus? Die Unabhängigen Hemminger (DUH) möchten dazu und zu weiteren Themen Anregungen aus der Bevölkerung sammeln und laden deshalb für Montag, 21. September, zum Forum ein. Es beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte Zum Storchennest, dem Vereinsheim des SC Hemmingen-Westerfeld, an der Hohen Bünte 8.

Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl auf 35 begrenzt. Anmeldungen notiert Barbara Wojtczak bis Freitag, 18. September, unter Telefon (0511) 417114 und per E-Mail an wojtczak@duh-bist-hemmingen.de. Die DUH kündigte an, sie werde die gesammelten Ideen und Vorschläge für ihre Ratsarbeit auswerten, aber auch für ihr Programm bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr.

Neubaugebiet und Gewerbeflächen sind Thema bei DUH-Forum

Vorstandsmitglieder und Ratsmitglieder der DUH werden in die Veranstaltung einleiten. Dem soll sich eine Diskussion anschließen. Die Teilnahme ist unverbindlich; der Abend ist aber auch für jene gedacht, die sich möglicherweise unter dem Dach einer Wählergemeinschaft kommunalpolitisch engagieren möchten.

Das nächste Neubaugebiet, das entstehen soll, ist die sogenannte Fläche 60 an der B 3 beim Gartencenter Glende in Hemmingen-Westerfeld. Die Ratsfraktionen sind aber unterschiedlicher Meinung, ob dort nur Einfamilienhäuser oder besser mehr Hochhäuser oder doch eine Mischung aus allem errichtet werden sollen. Die Fläche 60 taucht auch im Entwurf für ein Wirtschaftsförderungskonzept auf, erstellt vom städtischen Wirtschaftsförderer Gert Rönnau. Der Rat soll das Konzept am 24. September beschließen. Rönnau möchte zum Beispiel Ökonomie und Ökologie stärker miteinander verzahnen. Ferner könnten sich in Hemmingen „wissensintensive Branchen und Institutionen, die Kreativwirtschaft, Existenzgründer und Nutzer von Co-Working-Spaces“ niederlassen. Letzteres sind Büros, in denen Arbeitsplätze für flexible Tätigkeiten gemietet werden können.

Von Andreas Zimmer