Arnum

Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Arnum hat sich vergrößert. Neu sind Marita Semke, die sich auf die Aufgaben der Schatzmeisterin fokussieren wird, sowie Daniela Tamm und ihr Sohn Matthias Tamm. Zum einstimmig gemeinsam in Blockwahl gewählten und gleichberechtigten Vorstand gehören auch die drei bisher schon aktiven Vorstandsmitglieder Gisela Gieseke, Sabine Ketel und Brigitte Klugmann. Das DRK will damit die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen.

In der coronabedingt verschobenen Jahresversammlung berichtete der Vorstand über die Jahre 2019 und 2020. Die Mitglieder haben zudem einstimmig eine neue Satzung beschlossen. Auf Forderung des Finanzamtes musste sie immer wieder geändert werden. Klugmann erläuterte: „Das war wichtig. Erst wenn diese bereits seit Dezember 2020 endgültig formulierte Satzung von uns hier beschlossen worden ist und das Protokoll darüber dem Finanzamt vorliegt, sind wir als gemeinnützig anerkannt.“

DRK Arnum berichtet über Blutspende in Corona-Pandemie

Die Pandemie hat sich auch auf die Arbeit des Ortsvereins ausgewirkt. Nach drei Ortsvereinstreffen im Frühjahr 2020 „fiel alles aus“, sagte Klugmann. Im September 2020 konnte der Ortsverein unter strengen Hygieneauflagen wieder mit der Wassergymnastik starten, allerdings nur für sechs Wochen – dann musste das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld schließen. Dennoch: Auf die Mitgliederzahl habe sich Corona nicht ausgewirkt, machte Gisela Gieseke deutlich.

Die Zahl sank zwar von 278 im Jahr 2019 auf aktuell 249. „Das kommt durch Verzug und Todesfälle, sowie Vereinsaustritte und Mitglieder, die ihre Beiträge nicht bezahlt haben.“ Corona habe auch die selbst organisierten Blutspendentermine nicht nachhaltig beeinflusst. Zählten die Arnumer 2019 noch 298 Teilnehmer, so sank die Zahl 2020 zwar auf 235, doch in diesem Jahr stieg sie wieder auf 307. Für 2022 sind vier Termine geplant, der erste am 21. Januar 2022.

Zuvor – so die Hoffnung, dass dies hygienebedingt dann erlaubt ist - will das Vorstandsteam für den 14. Dezember 2021 mit der 2G-Regel die Mitglieder des Ortsvereins zu einer kleinen Weihnachtsfeier einladen.

Von Torsten Lippelt