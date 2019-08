Hemmingen-Westerfeld

Hochsommerliche Temperaturen und dennoch: „Die erste Hälfte der Saison ist schon vorbei, wir starten heute - man mag’s kaum glauben – in die Herbstsaison.“ So begrüßte Klaus Grupe, Vorsitzender des Trägervereins des Kulturzentrums bauhof in Hemmingen-Westerfeld, die Zuschauer am Donnerstagabend. Für ein a...