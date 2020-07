Hemmingen

In Hemmingen gibt es weiterhin keinen aktuellen Corona-Fall mehr. Das teilte die Region Hannover am Donnerstagnachmittag mit. Seit Mitte Juli ist kein Fall mehr bekannt geworden. Seit Ausbruch der Pandemie war der Wert im Stadtgebiet noch nie auf Null gesunken. Insgesamt 49 Fälle gab es seit Ausbruch des Coronavirus.

In den folgenden Kommunen in der Region Hannover gibt es aktuell Infizierte: Burgdorf (1), Garbsen (13), Hannover (38), Isernhagen (6), Langenhagen (23), Lehrte (1), Neustadt (8), Ronnenberg (2), Seelze (10), Springe (3), Uetze (2), Wedemark (1) und Wunstorf (2). In der Landeshauptstadt Hannover und im Umland wurden insgesamt 2893 (Mittwoch: 2880) Menschen registriert. Davon sind momentan 89 (Mittwoch: 77) infiziert.

120 Menschen in der Region sind in Folge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Viele junge Menschen erkranken ebenfalls: In der Region gab es bisher 93 Fälle bei Kindern bis neun Jahren und 177 Fälle bei den Zehn- bis 19-Jährigen.

Von Andreas Zimmer