Vor fünf Monaten gab es in Hemmingen den ersten bestätigten Corona-Fall. Wie lief es seither in den Schulen? Wie steht es um die Finanzen der Stadt? Und wird der digitale Ferienpass angenommen? Ein Überblick.

So hat die Pandemie Hemmingen getroffen – fünf Monate nach dem ersten Fall

Hemmingen - So hat die Pandemie Hemmingen getroffen – fünf Monate nach dem ersten Fall

Hemmingen - So hat die Pandemie Hemmingen getroffen – fünf Monate nach dem ersten Fall