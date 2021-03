Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hemmingen ist wieder leicht gesunken. Am Montag waren es noch 28 Fälle, am Dienstag 27. Das teilte die Region Hannover mit.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 431 (Montag: 430) Hemminger infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb mit 66,4 gegenüber Montag konstant. Zum Vergleich: Am 12. Februar hatte der Wert noch bei 10,2 gelegen – er war damit der niedrigste in der Region. Am 20. Januar hatte der Inzidenzwert mit 214,6 einen Höchststand in Hemmingen erreicht.

Corona-Fälle in Laatzen und Pattensen

In Laatzen gibt es zurzeit 99 (Montag: 102) aktuelle Infektionen und 1450 Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 110,4. In Pattensen sind es 24 (Montag: 23) aktuelle Fälle und 314 Gesamtfälle bei einem Inzidenzwert von 133,0.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz der gesamten Region hat weiterhin Wennigsen mit 13,9. Die wenigsten aktuellen Fälle gibt es ebenfalls in Wennigsen mit sechs. Die höchste Zahl an aktuellen Fällen im Umland Hannovers hat Garbsen mit 199 Infizierten (Inzidenz 152,9). Die höchste Inzidenz mit 262,4 weist Uetze auf (76 aktuelle Fälle).

Corona-Fälle in der Region Hannover

Regionsweit sind seit Ausbruch der Pandemie 869 (Montag: 864) Menschen an oder mit Corona gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Insgesamt sind aktuell 2464 Menschen in der Region Hannover infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Region lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Dienstag bei 119,8 (Montag: 122,1).

Seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen hat die Region in Stadt und Umland insgesamt 34.421 infizierte Menschen registriert, davon sind 31.088 als genesen verzeichnet. Auch jüngere Menschen erkranken: Bislang waren es 1966 in der Altersgruppe bis neun Jahre sowie 3660 im Alter von zehn bis 19 Jahren.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass es sich bei der Zahl der Infizierten um eine rechnerische Größe handelt. Das bedeutet, die Region geht davon aus, dass – Todesfälle ausgenommen – der Patient nach 14 Tagen genesen ist.

Von Andreas Zimmer