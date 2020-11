Hemmingen

Der zweite Teil-Lockdown kommt. Was bedeutet das ab Montag, 2. November, für das öffentliche Leben in Hemmingen? Hier gibt es eine alphabetische Übersicht.

Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen: Die Besuche des Bürgermeisters oder seiner Stellvertreter zu Geburtstagen und Ehejubiläen entfallen bis auf Weiteres. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Bücherei: Die Räume der Stadtbibliothek in Arnum und in Hemmingen-Westerfeld bleiben nun doch geschlossen. Mittlerweile liege eine entsprechende Verordnung vor, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Montag. Einen Notbetrieb über die Hintertür gebe es – anders als im Frühjahr - nicht. Dieser Service sei damals vor allem für Kinder eingerichtet worden, die zu Hause bleiben mussten.

Büntebad- und sauna müssen schließen

Büntebad und -sauna: Das Büntebad und die städtische Büntesauna in dem Gebäude in Hemmingen-Westerfeld werden ab Montag, 2. November, zunächst bis Montag, 30. November, geschlossen.

Bürgerbüro Arnum: Es bleibt zunächst bis Montag, 30. November, geschlossen. Das Personal werde anderswo in der Stadtverwaltung benötigt, erläutert die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Das Bürgerbüro in Arnum ist sonst nur einmal in der Woche dienstags geöffnet.

Das Bürgerbüro in Arnum. Quelle: Andreas Zimmer

Feuerwehr: In den nächsten drei Wochen werden – außer den Einsätzen – alle Dienste der Ortsfeuerwehren eingestellt. Das gilt auch für Kinder- und Jugendwehren und Musikzüge.

Grüngutstellen bleiben geöffnet, Rat tagt weiterhin

Grünabfallannahme: Solange die Wertstoffhöfe der Region geöffnet sind, bleibt laut Stadtverwaltung auch die städtische Grünabfallannahme auf dem Betriebshofgelände in Arnum sonnabends geöffnet.

Rat und Ausschüsse: Der Rat tagt wie geplant öffentlich am Donnerstag, 26. November, 19 Uhr, im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld, ebenso der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Montag, 16. November, 19 Uhr. Die Sitzung des Feuerschutzausschusses, geplant für den 9. November, entfällt, ebenso die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr am 11. November. Alle Themen dieser beiden Gremien können laut Verwaltung noch später beraten werden.

Rathaus: Die Stadt Hemmingen will die nach eigenen Angaben einzige Kommune in der Region Hannover bleiben, die das Rathaus auch ohne Termine geöffnet hält. Die bisherigen Öffnungszeiten bleiben also, bis auf Weiteres darf das Gebäude aber nur mit geregeltem Einlass betreten werden. Besucher müssen deshalb mit Wartezeiten rechnen. Wenn möglich, sollten Sie ihre Anliegen daher telefonisch oder per E-Mail klären. Nur wenn es nicht anders möglich ist, soll das Rathaus aufgesucht werden. Die Verwaltung empfiehlt aber eine Terminvereinbarung unter Telefon (05 11) 4 10 30.

Am Empfang im Hemminger Rathaus sind Beata Lange und die Besucher durch Maske und Plexiglasscheibe geschützt. Quelle: Thomas Böger

Schulen und Kindertagesstätten: Diese bleiben unter Beachtung der Hygieneregeln geöffnet. Die Verwaltung erläutert, die Eltern seien über mögliche Einschränkungen zum Beispiel in der Früh- und Spätbetreuung informiert. Der Schwimmschulsport fällt bis Ende Januar 2021 aus. Elternabende oder andere Zusammenkünfte in der Schule nach Schulschluss seien zu vermeiden.

Sportstätten: Die Schließung im Laufe der Woche ab Montag, 2. November, sei wahrscheinlich, teilt die Stadtverwaltung mit und verweist auf aktuelle Hinweise der Region und des Landes.

Kleine Trauerfeiern bleiben erlaubt

Trauerfeiern: Trauerfeiern in den Friedhofskapellen bleiben bis auf Weiteres erlaubt. Allerdings wurden die Sitzplätze in den Bänken reduziert und Stehplätze verboten.

Trauungen: Paare werden weiterhin unter Beachtung der Hygieneregeln getraut. Es dürfen aber zusätzlich zum Brautpaar nur zehn Gäste dabei sein. Die Räume der Stadt stehen bis auf Weiteres nicht für Sektempfänge und Ähnliches zur Verfügung.

Veranstaltungen: Die Stadt Hemmingen sagt ihre geplanten Veranstaltungen bis zum 30. November ab. Auch für Externe werden die Veranstaltungsräume wie den Bürgersaal im Rathaus und die Begegnungsstätte in Arnum zunächst von Montag, 2. November, bis Montag, 30. November, geschlossen.

