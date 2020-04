Corona: Bürgermeister Claus Schacht fordert Hilfsprogramm für die Stadt

Hemmingen

Seit drei Wochen ist das öffentliche Leben in Hemmingen heruntergefahren. Wie läuft zurzeit die Arbeit in der Stadtverwaltung ab? Und wie wird Hemmingen nach der Corona-Krise sein? Bürgermeister Claus Schacht im Interview.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Danke, gesundheitlich ist alles gut. Allerdings habe ich mir das vorletzte Jahr meiner Amtszeit anders vorgestellt. Man hat das Gefühl, als ob das mit der Corona-Krise schon ewig dauert, dabei sind es seit den ersten Schließungen etwa drei Wochen.

Da muss ich gleich nachfragen: Somit ist also entschieden, dass Sie nicht dieses Jahr mit 65 Jahren und mit Ihrem 50-jährigen Arbeitsjubiläum aus Altersgründen aus Ihrem Amt scheiden, sondern erst 2021, wenn Ihre Amtsperiode endet, und nicht für eine weitere Amtsperiode kandidieren?

Das ist eine Frage, deren Antwort zurzeit nicht wirklich interessiert. Wir haben einen schwierigen Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Ein Jegliches hat seine Zeit.

Zurück zu Corona: Wie lange dauert es Ihrer Meinung nach noch, bis das öffentliche Leben langsam wieder zurückkehrt?

Wir halten uns erst einmal an den Stichtag 20. April, dann sehen wir weiter. Ich glaube aber nicht, dass sich so schnell alles wieder normalisiert.

Kann man als Bürgermeister überhaupt die Zahl der Kontakte eindämmen?

Ich bewege mich, so weit es geht, nur zwischen dem Rathaus und meinem Zuhause in Hemmingen-Westerfeld. Aber manchmal muss man zum Beispiel gemeinsam in Pläne gucken. Privat gehe ich viel spazieren und sehe am Maschsee viele Hemminger – mit dem nötigen Abstand, versteht sich.

Es gibt einen Krisenstab der Verwaltung. Wie oft kommt er im Rathaus zusammen, und was berät er?

Zurzeit tagt er alle zwei bis drei Tage. Es ist jetzt alles organisiert, sodass man fast sagen kann, dass sich die Situation ein wenig gesetzt hat.

Wie viele Corona-Fälle gibt es bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung?

Bislang erfreulicherweise noch keinen – so weit man so etwas wissen kann. Wir tun viel, damit die Ansteckungsgefahr gering bleibt. Wer nicht unbedingt im Rathaus sein muss, arbeitet von zu Hause. Und alle arbeiten parallel, das heißt immer nur ein Mitarbeiter ist in einem Büro tätig, während der andere im Homeoffice ist. Bei mir ist es genauso: Ich bin im Rathaus und die Erste Stadträtin Regina Steinhoff ist im Homeoffice. Wenn sich einer anstecken sollte, kann der andere für ihn einspringen.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten nun von zu Hause aus?

Im Rathaus sind es rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also etwas weniger als ein Drittel. Manche Konferenzen funktionieren per Telefon, andere laufen über Video.

Etliche können nicht im Homeoffice tätig sein wie zum Beispiel die Betriebshofmitarbeiter.

Die Mitarbeitenden dort arbeiten in zwei Schichten oder bauen, wenn möglich, Mehrstunden ab. Viele Hemmingerinnen und Hemminger fordern, dass wir die Grünannahmestellen öffnen sollen, damit sie ihren Grünschnitt hinbringen. Das geht nicht. Wenn es dort einen Corona-Fall geben sollte, müssen wir den ganzen Betriebshof nach Hause schicken.

Und wie geht es im geschlossenen Büntebad weiter?

Auch dort sind die Mitarbeitenden angehalten, Mehrstunden abzubauen. Wir werden wahrscheinlich die Sommerreinigung vorziehen. Das Bad wäre dann also während der Sommerferien teilweise geöffnet – immer natürlich alles nach dem derzeitigen Planungsstand.

Hat sich Ihr Arbeitstag zeitlich verändert?

Homeoffice ist die perfekte Form der Selbstausbeutung. Ich checke um 7 Uhr daheim meine Mails, bin danach im Rathaus und sehe abends natürlich auch in die Mails.

Wie viele Besucher kommen zurzeit täglich ins Rathaus?

Das Bürgerbüro suchen montags bis freitags täglich 20 bis 30 Besucherinnen und Besucher auf. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger gebeten, nur für das Notwendigste zu kommen. Es gibt eine Einlasskontrolle. Wer ins Rathaus möchte, muss klingeln. Der Mitarbeiter am Info-Point öffnet dann. Im Bürgerbüro sind jetzt Plexiglasscheiben zum Schutz installiert worden.

Sind bei der Feuerwehr alle Aktiven gesund?

Ja. Es gab einen Kontaktverdachtsfall, der hat sich aber nicht bestätigt.

Feuerwehrleute aus Hemmingen, Pattensen und Laatzen haben am vergangenen Wochenende geholfen, Betten und Ähnliches aus dem Springer Krankenhaus zum Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover zu bringen. Springer Feuerwehrleute waren nicht dabei, denn der Bürgermeister fragt, ob das nicht eher eine Aufgabe einer Spedition gewesen wäre. Wäre es?

Das ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse gewesen. Ich glaube auch nicht, dass man so schnell eine Spedition hätte finden können. Die Kameradinnen und Kameraden werden immer helfen, wenn Hilfe nötig ist. Darauf dürfen die Hemmingerinnen und Hemminger stolz sein.

Wie erleben Sie die Hemminger Bevölkerung in der Corona-Krise? Wie ist die Stimmung in der Stadt?

Sie ist sehr diszipliniert, die meisten Menschen halten sich an die Sicherheitsabstände, und sie sind extrem freundlich. Deswegen ist die Stimmung trotz der schwierigen und unwirklich erscheinenden Lage so weit gut.

Welche Sorgen und Wünsche werden zurzeit von Händlern und Firmen an Sie herangetragen?

Von Solounternehmen kommen verzweifelte Hilferufe. Wir haben keinen Fond und können nicht aus einem großen Sack Geld herausholen, aber wir stunden die Gewerbesteuer oder die Miete, wenn die Stadt Vermieter ist. Außerdem haben Bund und Länder ein gutes Programm aufgelegt.

Welche Initiativen in Hemmingen haben Sie besonders beeindruckt?

Es sind die vielen Ehrenamtlichen wie bei den Einkaufsdiensten und innerhalb der Verwaltung zum Beispiel der virtuelle Ferienpass der Jugendpflege und der Ausleihservice der Stadtbücherei. Das funktioniert alles gut. Insgesamt gibt es sehr kreative Ideen.

Und worüber haben Sie sich geärgert?

Über die Unvernunft der Menschen, die ihren Müll wie Autoreifen und Mikrowellen meist nachts und illegal in der Landschaft abladen. Sie handeln unsolidarisch. Wir arbeiten zurzeit unter schwierigen Bedingungen und dann noch so etwas. Wir haben zudem die Infra gebeten, die Baustellenabsperrungen an der B 3 für die Stadtbahnverlängerung besser herzurichten. Das bot bisher kein schönes Bild, zumal Leute auch dort ihren Müll hinschmeißen.

Blicken wir mal auf den Haushalt 2021 und auf die wegen der Corona-Krise sicherlich sinkenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer ...

Ich weiß noch nicht, wie wir die Ausfälle auffangen können. Es ist nicht nur die Gewerbesteuer, sondern es sind auch andere Einnahmen wie beim Büntebad. Die laufenden Kosten dort gehen ja weiter. Ich hatte hierzu Kontakt mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch. Wir brauchen ein kommunales Hilfsprogramm. Dem hat er auch grundsätzlich zugestimmt.

Die Corona-Krise zeigt, was digital im Alltag bei den Unternehmen schon möglich ist und was nicht. Bislang waren leistungsfähigere Internetverbindungen zum Beispiel im Gewerbepark in Hemmingen-Westerfeld und Devese nach Angaben des städtischen Wirtschaftsförderers kein so großes Thema. Ist das jetzt anders?

Nein, bislang ist das kein Thema.

Das wundert mich.

Man kann nicht alles digitalisieren. Die Firmen haben ganz gut eingeschätzt, was sie über das Internet zu leisten vermögen und was nicht.

Ein großes Projekt dauert länger als erwartet: die B-3-Umgehungsstraße.

Ich ärgere mich sehr über die auf Herbst 2020 verschobene Verkehrsfreigabe der B-3-Ortsumgehung. Anfangs war von September 2019 die Rede. Wir müssen mittlerweile die Fehler anderer erklären. Ich hoffe, dass die Ortsumgehung noch vor dem Berliner Flughafen fertig wird. Die Terminverschiebung bedeutet doch zum Beispiel auch, dass die Umgestaltung von Arnum-Mitte mit der Ortsdurchfahrt nach hinten rutscht – vorausgesetzt, die Stadt wird ins Förderprogramm aufgenommen.

Was wird sich bei den Hygienemaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen der Stadt ändern, wenn die Corona-Krise vorüber ist?

Wir sind hierbei schon vor der Corona-Krise gut aufgestellt gewesen, aber die Menschen werden künftig mehr auf Hygiene achten, und wir werden die Einrichtungen mit noch mehr Desinfektionsmitteln etc. ausstatten.

Wird Hemmingen nach der Corona-Krise ein anderes Hemmingen sein?

Ja, und andere Städte auch. Es wird eine Wertedebatte geben, was wirklich wichtig ist: das persönliche Wohlergehen oder das Gemeinwohl. Das Leben war bisher hektisch. Vielleicht tut es uns gut, wenn wir den Fuß ein wenig vom Gaspedal nehmen.

Noch eine private Frage: Haben Sie auch schon einen Urlaub absagen müssen?

Einen? Wie bei vielen anderen auch ist bei mir die gesamte Urlaubsplanung für dieses Jahr wahrscheinlich tot. Ich sollte jetzt eigentlich auf Sardinien sein. Auf den Urlaub haben wir uns sehr gefreut, weil es der erste längere gewesen wäre. In den vergangenen beiden Jahren waren es immer nur wenige Tage Urlaub am Stück. Und meinen 65. Geburtstag im Juni hätte ich gern auf Ibiza gefeiert. Das wird sehr wahrscheinlich eher der 66. Aber auch das ist jetzt nicht wichtig.

Von Andreas Zimmer