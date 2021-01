Hemmingen

Die Stadt Hemmingen verschärft ihre Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Nach der Ankündigung, dass das Rathaus ab Montag, 18. Januar, nur noch zweimal in der Woche für den Publikumsverkehr geöffnet ist, hat sie jetzt – bis auf eine – alle öffentlichen Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse bis zum 28. Februar abgesagt. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema zusammen.

Warum fährt die Stadt diesen strengen Kurs?

Bürgermeister Claus Schacht verweist auf die „verschärften Regelungen durch Bund und Land“.

Stehen denn wichtige Themen auf der Tagesordnung?

Ja, zum Beispiel der Haushalt für 2021. Früher begann das neue Jahr, und der Haushalt war im Dezember beschlossen. In den vergangenen Jahren geschah dies erst im Februar, um die Termine im Dezember zu entzerren und mehr Zeit für die Beratungen zu haben. Hinzu kommt: Meist Ende November gibt es wichtige Daten zum Finanzausgleich. Das sind große Summen, die im Haushalt eine Rolle spielen. Den Haushalt 2021 sollte der Rat am 18. Februar verabschieden – und nun erst in der nächsten regulären Sitzung am 25. März kurz vor den Osterferien. In Hemmingen gibt es keine Ortsräte. Wenn Bürger also Fragen in Sitzungen stellen möchten, müssen sie dies vor dem Rat oder einem seiner Ausschüsse tun.

Wurde der Haushalt in Hemmingen schon einmal so spät verabschiedet?

„In meiner Zeit nicht“, sagt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Sie ist seit Januar 2010 in Hemmingen. Der späteste Termin sei im Februar gewesen.

Die letzte Ratssitzung 2020: Bei den Zuschauerplätzen (rechte Bildhälfte im Hintergrund) sind noch viele frei geblieben.

Wie wirkt sich die Verzögerung aus?

Die Stadt darf nur das Notwendigste ausgeben, erläutert Steinhoff. Erst nachdem die Kommunalaufsicht der Region Hannover den Haushalt genehmigt hat – in diesem Jahr also erst im April oder Mai –, darf die Stadt auch Investitionen tätigen. Steinhoff betont, dass sich bei den großen Investitionen nichts verzögere. Alle anderen größeren Vorhaben haben bereits 2020 begonnen, wie der Umbau des Gerätehauses Harkenbleck, oder seien ohnehin erst für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant gewesen. Ein Beispiel ist der Kauf eines Streuers für den Winterdienst, wenn die Stadt die alte B3 übernimmt.

Vereine und Verbände müssen also auch länger warten?

Ja, sowohl auf reguläre Zuschüsse als auch auf einmalige Zahlungen. Für Letztere liegen der Stadt aber bisher nur zwei Anträge vor. So erhofft sich der Förderverein Freibadinitiative Arnum Geld für den Bau eines Kleinkinderbeckens und der Förderverein der Arnumer Wehrkapelle einen Zuschuss für die Reparatur des Glockenmotors.

Darf die Verwaltung intern schon einiges vorbereiten, damit sie sofort handeln kann, wenn der Haushalt genehmigt ist?

So handele sie jetzt, aber auch schon in den vergangenen Jahren, sagt Steinhoff.

Warum werden die Sitzungen nicht im Internet gesendet?

Bürgermeister Schacht verweist auf die Hauptsatzung der Stadt, die solche Aufnahmen nicht gestattet. „Ein Onlinestreaming wäre grundsätzlich nur dann möglich, wenn alle Ratsmitglieder ihr schriftliches Einverständnis hierzu geben. Nach aktuell der Verwaltung vorliegenden Informationen ist nicht davon auszugehen, dass alle Ratsmitglieder einer solchen Form der Berichterstattung zustimmen würden.“

Links Politik und Verwaltung, rechts die Zuschauerplätze im KGS-Forum: Zeitweise diente ein Flatterband als Absperrung.

Welche öffentlichen Sitzungen fallen im Januar und Februar aus?

Es sind diese:

Feuerschutzausschuss (18. Januar, verschoben auf 8. März, letzte Sitzung am 20. Mai)

Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr (20. Januar, verschoben auf 3. März, letzte Sitzung am 2. September)

Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration (27. Januar, verschoben auf 10. März, letzte Sitzung am 2. Dezember)

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (28. Januar, verschoben auf 11. März, letzte Sitzung am 3. Dezember)

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service (4. Februar, verschoben auf 15. März, letzte Sitzung am 7. September).

Rat (18. Februar, verschoben auf 25. März, letzte Sitzung am 10. Dezember).

Dann wird der Sitzungskalender im März rappelvoll?

So ist es. Sechs öffentliche Sitzungen sind in der Zeit vom 3. bis 25. März geplant, darunter auch der Feuerschutzausschuss, der dann ein Dreivierteljahr nicht getagt hat. Hinzu kommen noch interne Fraktionssitzungen und interfraktionelle Gespräche.

Welche Sitzungen wurden nicht abgesagt?

Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration diskutiert am Donnerstag, 14. Januar, 19 Uhr, im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld öffentlich über den Digitalpakt. Die Sitzung ist Schacht zufolge „insbesondere auch für die Arbeitsfähigkeiten der Schulen während einer Pandemie entscheidend“. Sie ist bereits vom 17. Dezember auf den 14. Januar verschoben worden. Der Verwaltungsausschuss tagt am 11. Februar vertraulich. Die Mitglieder können dazu ins Rathaus kommen oder – dies ist nur in einer Pandemie erlaubt - per Videokonferenz teilnehmen.

