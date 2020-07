Hemmingen

In Hemmingen gibt es seit Beginn dieser Woche keinen aktuellen Corona-Fall mehr. Das teilte die Region Hannover am Donnerstag mit. Seit Ausbruch der Pandemie war der Wert im Stadtgebiet noch nie auf Null gesunken. Insgesamt 49 Fälle gab es seit Ausbruch des Coronavirus. Ende vergangener Woche verzeichnete die Region noch eine infizierte Person in Hemmingen.

Nur noch in den folgenden Kommunen in der Region Hannover gibt es aktuell Infizierte: Hannover (5), Laatzen (3), Langenhagen (2), Lehrte (1), Ronnenberg (1) und Springe (4). In der Landeshauptstadt Hannover und im Umland wurden insgesamt 2799 Menschen registriert. Davon sind momentan noch 16 infiziert.

119 Menschen in der Region sind in Folge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt der Toten liegt bei 82 Jahren. Im Vergleich zu Mittwoch haben sich alle Zahlen nicht geändert.

Von Andreas Zimmer