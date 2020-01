Im Herbst 2019 stellte ein Kran die Containermodule auf, nun ist auch das Außengelände fertig. Bis zu 50 Kinder können in der neuen städtischen Kita „Am Wäldchen“ in Arnum betreut werden – in einem Behelfsbau. Bei der offiziellen Eröffnung zeigte sich: Auch in Containern können die Drei- bis Sechsjährigen viel Spaß haben.