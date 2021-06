Hemmingen/Springe

Es gibt nicht viele Betriebe, die den Corona-Lockdown so gut überstanden haben wie Artur Weber. Er betreibt das Café Schneeweiß an den Historischen Rosengärten in Hemmingen-Westerfeld und hat mit seinen Salatsoßen einen Überraschungserfolg gelandet. Im Mai 2020 hatte er noch zwei seiner Kreationen im Angebot, mittlerweile sind es sieben Soßen und zwei Balsamico. Und er verkauft nicht mehr etwa 2500 Flaschen im Jahr, sondern 6000 – pro Woche

„Mit den Soßen habe ich das Café im Lockdown finanziert“, sagt der 38-Jährige aus Devese. Mittlerweile hat er eine Firma gegründet: die BeGreen Naturkost GmbH. Sie beliefert Weber zufolge 140 Lebensmittelmärkte, darunter Edeka, Rewe und Hofläden. „Bis 80 Kilometer liefern wir selbst aus.“ Doch es gebe auch Abnehmer zum Beispiel an der Nordsee und in Köln. Diese Ware werde verschickt.

Artur Weber, hier vor dem Café Schneeweiß, liefert bis zu einem bestimmten Radius selbst aus. Quelle: Andreas Zimmer

Weber, der das Café 2017 übernahm, hatte im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 noch gehofft, sich mit dem Außer-Haus-Verkauf über Wasser halten zu können. „Doch die Nachfrage war zu gering.“ Und dann war da die Idee mit dem Soßenverkauf, die in seiner 18-jährigen Selbstständigkeit immer wieder mal aufflackerte. Aber er zweifelte: „Es gibt 1000 Soßen, was soll ich da mit meiner?“ Doch die Corona-Bundeshilfen hätten nicht gereicht. Schließlich hat er eine Familie mit zwei Kindern, seine Frau studiert. Mulmig sei ihm auch gewesen, als er ums vorübergehende Aussetzen der Miete bat. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt.“

Möglicherweise hat das pandemiebedingte vermehrte heimische Kochen und das Achten auf gesunde Ernährung den Verkauf angekurbelt. Das Ganze bekam auf jeden Fall eine Eigendynamik. „Es ist manchmal wie im Traum“, sagt Weber. Weil das Café seit Donnerstag vor Pfingsten wieder geöffnet sein darf, musste die Produktion von dort in die Springer Ortschaft Eldagsen verlegt werden – in die Küche des früheren Restaurants Senfkorn. Für die Verwaltung hat Weber ein Büro im Gewerbegebiet gemietet, in dem eine Kraft tätig ist. Bisher habe alles noch mit dem bestehenden Personal erledigt werden können, doch nun wolle er neue Kräfte für die Produktion und Auslieferung einstellen und die Zahl einschließlich Aushilfen auf 14 verdoppeln.

So sehen die Flaschen aus Hemmingen aus. Quelle: Andreas Zimmer

Hätte es das alles ohne den Lockdown also nicht gegeben? „Später, aber es hätte vielleicht Jahre gedauert.“ Neuerdings kooperiert er auch mit dem Erdbeerhof Sander in Springe-Gestorf, die Erdbeer- und Himbeersoßen laufen dort aber unter dem Namen Sander. Und fürs Café in Hemmingen-Westerfeld läuft die Zusammenarbeit mit einem Gastronom aus Hannover auf Hochtouren, sodass Weber dort auch Weine aus Argentinien und südamerikanische Snacks anbieten kann.

Von Andreas Zimmer