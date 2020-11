Hemmingen

Die CDU Hemmingen wird am Donnerstag, 5. November, unter Einhaltung der Hygieneregeln ihre Tauschbörse für Restmüllsäcke von 2020 veranstalten. Auch am Donnerstag, 12. November, können Bürger auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld am Stand der Christdemokraten ihre Müllsäcke tauschen. Am Sonnabend, 7. November, 9.30 Uhr, macht die Partei in Arnum an der Ecke B 3/Wilkenburger Straße Station.

Viele Haushalte können zurzeit nicht abschätzen, ob ihre Restmüllsäcke bis zum Jahresende reichen. In manchen steht schon fest, dass Säcke übrig bleiben. Wer mag, kann diese bei der Tauschbörse spenden. Andere können sie gegen eine Spende erwerben. Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zugute.

Bürger können Restmüllsäcke tauschen

Spender können ihre Restmüllsäcke bei Reinhard Jaensch, Astrid-Lindgren-Straße 23 in Arnum, Hermann Heldermann, Siecum 18 in Hemmingen-Westerfeld, Marlies Klingenberg, Klapperweg 5 in Arnum, und Herrmann-Josef Nockher, Am Hopfenberg 8 in Harkenbleck, abgeben.

Der Hemminger CDU-Regionsabgeordnete Jan Dingeldey war jetzt einen Tag lang mit der Müllabfuhr unterwegs. Nicht ohne Grund: Er ist Mitglied im Ausschuss für Abfallwirtschaft und vertritt die Region im Aufsichtsrat der Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover. „Damit ich genau weiß, worüber wir diskutieren, wollte ich schon länger die Müllabfuhr begleiten“, sagte er. Gemeinsam mit Andreas Ochs und Matthias Koch ging es nach der Einweisung in der Betriebsstätte in Laatzen quer durch Pattensen. Seine Bilanz: „Ich finde es gut, dass die Bürger zwischen Sack und Tonne wählen können. Aber ich merke, wie anstrengend gerade das Schmeißen der Säcke ist.“

Von Andreas Zimmer