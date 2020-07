Hemmingen

Eigene Veranstaltungen hat der Bürgerverein Hemmingen im ersten halben Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht anbieten können. „Uns gibt es noch“, sagt die Vorsitzende Brigitta Schoenke. Um das zu verdeutlichen, hat der Bürgerverein jetzt andere Initiativen unterstützt. Der Verein Heuhüpfer, der auf dem Kampfelder Hof in Hiddestorf Kinder- und Naturprojekte organisiert, erhielt eine Spende in Höhe von 100 Euro. Den doppelten Betrag bekam der Verein Mentor – Die Leselernhelfer, dessen Mitglieder Kindern und Jugendlichen beim Lesenlernen und bei Sprachschwierigkeiten unterstützen. „Es ist uns wichtig, andere Vereine in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, sagt Schoenke. Mentor bange um seine Existenz, so die Vorsitzende.

Programm in Arbeit

Nachdem die Mitgliederversammlung im März, mehrere kleinere Ausflüge und die für September geplante zweitägige Fahrt nach Ratzeburg und Mölln bereits entfallen mussten, hat die Vorsitzende des Bürgervereins aber noch Hoffnung, im Spätsommer oder Herbst Veranstaltungen anzubieten. „Ein Programm ist derzeit in Arbeit“, kündigt sie an.

Von Mark Bode