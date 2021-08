Hemmingen

Zahlreiche Wahlplakate sind zurzeit in der gesamten Stadt zu sehen. Doch nur drei der vier Bürgermeisterkandidaten bei der Kommunalwahl im September sind dort vertreten. Das Gesicht des 55-jährigen Veikko Harder aus Hemmingen-Westerfeld fehlt. „Das wird sich in der nächsten Woche ändern. Die Plakate sind bereits im Druck“, kündigt der Parteilose an. Der Grund für die etwas verspätete Werbung ist die relativ kurzfristige Entscheidung, als Bürgermeister in Hemmingen zu kandidieren. „Ich habe lange darüber nachgedacht. Doch ich glaube, dass ein parteipolitisch unabhängiger Blick der Stadt gut tut“, sagt Harder.

Auf den Plakaten wird der Spruch „Ein Hemminger für Hemmingen“ stehen. Harder verbrachte die ersten sechs Jahre seines Lebens in Hannover und wohnt seit 1972 in Hemmingen. Sein Vater Günter Harder gründete 1988 Die Unabhängigen Hemminger (DUH). Auch Veikko Harder gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Er gibt jedoch offen zu, dass er sich in der aktuellen Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren wenig engagiert hat. Sein Beruf ließ ihm kaum Zeit dazu.

Viel Arbeit schreckt Veikko Harder nicht

Harder machte sich in den Neunzigerjahren mit einem Textilunternehmen in Hannover selbstständig. „Der Job erfordert meine volle Aufmerksamkeit, mindestens sechs Tage die Woche, manchmal auch sieben“, sagt der 55-Jährige. Die Arbeitszeit eines Bürgermeisters schreckt ihn deshalb nicht. Für Harder ist es wichtig, dass die Arbeit auch mit Leidenschaft gefüllt wird. „Bisher galt diese meinem Textilunternehmen. Wenn ich die Wahl gewinne, wird sie das Bürgermeisteramt bekommen.“

Seine knapp bemessene Freizeit widmet Harder seiner Familie. Mit seiner Frau Heike ist er seit 2001 verheiratet. Die erste Tochter wurde 1998 geboren. „Wir hatten uns bis zur Geburt noch auf keinen Namen geeinigt. Dann lasen wir einen Sportartikel aus Pattensen, in dem unter anderem eine Annalena Baerbock erwähnt wurde“, sagt Harder. So bekam die heute 22-jährige Tochter den Vornamen der Frau, die jetzt als Bundeskanzlerin kandidiert. Doch das ist noch nicht alles. Der zweite Name der Tochter lautet Charlotte, ebenso wie Baerbocks zweiter Name. „Das ist aber reiner Zufall“, sagt Harder.

Lassen sich kommunale Projekte mit Crowdfunding finanzieren?

Harders zweite Tochter heißt Gesa und ist 13 Jahre alt. Durch sie bleibt Harder auch am aktuellen Schulalltag beteiligt. „Die Digitalisierung müssen wir dort unbedingt vorantreiben“, sagt Harder. Dabei ist er selbst kein Internetjunkie. „Es ist Teil meiner DNA, jeden Morgen die Tageszeitung in der Papierform zu lesen“, sagt er. Auch in sozialen Medien war Harder bisher nicht aktiv. Für den Wahlkampf hat er sich jetzt jedoch einen Instagram-Account angelegt. „34 Follower habe ich schon“, sagt Harder augenzwinkernd. Für die Möglichkeiten des Internets zeigt sich der Hemminger dennoch offen. So kann er sich zum Beispiel vorstellen, kommunale Projekte durch Crowdfunding-Aktionen zumindest mitzufinanzieren. „Da ich aus der Wirtschaft komme, werde ich einen genauen Blick auf die Finanzen haben“, sagt er.

Zur Person Der 55-jährige Veikko Harder wurde 1966 in Hannover geboren. Er hat zwei Brüder und eine Schwester. Die Familie zog 1972 nach Hemmingen. Harder ist seit 2001 verheiratet und hat eine 22-jährige und eine 13-jährige Tochter. Sein Vater Günter Harder war in der Kommunalpolitik in der Stadt aktiv, saß unter anderem im Rat und gründete Die Unabhängigen Hemminger (DUH). Günter Harder verstarb 2016. Veikko Harders Mutter lebt gemeinsam mit seiner Familie in seinem Haus in Hemmingen-Westerfeld. Nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst in Idar-Oberstein studierte Harder Volkswirtschaft in Göttingen. Anschließend machte er sich mit einem Textilunternehmen in Hannover selbstständig. Das betreibt er noch heute mit drei festen Mitarbeitern.

Für Hobbys bleibt dem 55-Jährigen kaum Zeit. „Wenn ich sonntags frei habe, gehe ich gerne mal mit Freunden zu Spielen von Hannover 96“, sagt Harder. Er selbst hat früher Rugby gespielt. „Übrigens wurde auch Hannover 96 von ehemaligen Rugbyspielern gegründet“, sagt Harder. Der jährliche Urlaub führt den Hemminger häufig mit seiner Familie nach Mallorca. „Dort wohnen wir dann in einer Finca etwas abseits auf dem Land. Es ist eine wirklich sehr schöne Insel.“

Kommen Städtepartnerschaften auf Zeit?

Beeindruckt hat ihn auch der Urlaub in Israel, den er dortnoch kurz vor der Pandemie machte. Harder weist darauf hin, dass Hemmingen seine Partnerschaften mit Städten in Frankreich, Polen und Schottland auch sehr pflege. „Möglicherweise wären auch Partnerschaften auf Zeit möglich. Ich fände es zum Beispiel spannend, fünf Jahre mit einer Stadt aus Israel und fünf Jahre mit einer Stadt aus Palästina in den Austausch zu treten“, sagt er.

Wird sich Harder aus der Politik wieder zurückziehen, wenn er die Wahl nicht gewinnt? „Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Doch wenn nicht, möchte ich mich trotzdem weiter engagieren“, sagt der Hemminger. Er muss nur die Zeit dazu finden.

Von Tobias Lehmann