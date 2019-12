Schacht über Landtags-Votum zu Römerlager: „Fatale Fehleinschätzung“

Wilkenburg

Als „fatale Fehleinschätzung“ hat Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) die jüngste Debatte im niedersächsischen Landtag ums Römerlager in Wilkenburg bezeichnet. Mit großer Mehrheit hat das Parlament am Mittwoch eine Petition von fast 6000 Bürgern gegen den geplanten Kiesabbau in Wilkenburg abgelehnt.

Am Mittwoch sei keine fachliche Diskussion geführt worden, kritisierte Schacht. Es gebe die Petition, außerdem habe sich der Rat der Stadt Hemmingen einstimmig gegen die Auskiesung und für den Erhalt des Römerlagers ausgesprochen. Hinzu komme, dass die Fläche nicht irgendwo außerhalb liege, sondern in der Stadt.

Bürgermeister Schacht : „Werde beim Thema Römerlager nicht nachlassen“

„Ich werde bei dem Thema nicht nachlassen“, sagte Schacht. Er hatte jüngst deswegen an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) geschrieben. Dieser habe zwar Verständnis geäußert, jedoch an die zuständige Region Hannover verwiesen. Schacht sagte, er werde jetzt ein Gespräch mit Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) führen. Die Petition zielte darauf ab, das Raumordnungsprogramm des Landes zu ändern, an das die Region gebunden ist.

Wann es nun zu einer Entscheidung kommt, ist nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann unklar. „Die Region hat die seit 2016 vorgenommenen und durch das Landesamt für Denkmalpflege veranlassten Untersuchungsergebnisse der Fläche ausgewertet und ihre fachliche Stellungnahme aus 2016 nochmals überarbeitet“, erläuterte Abelmann. Die entsprechenden Auflagen seien der Firma, die den Kies abbauen möchte, mitgeteilt worden. Das Unternehmen wolle weitere Untersuchungen machen. „Der für das erste Quartal 2020 vorgesehene Erörterungstermin ist deshalb bis auf Weiteres nicht terminiert.“

Das ist das Römerlager in Wilkenburg

Das mehr als 30 Hektar große Römerlager erstreckte sich über mehr als 500 mal 600 Meter und bot Platz für 20.000 Legionäre. Im Brief an Weil verwies Schacht auch darauf, dass bisher mehr als 4000 Bürger nicht nur aus der Region Hannover, sondern aus dem In- und Ausland das Bildungsangebot zum Lager und zu Römern und Germanen, organisiert von der Römer AG Leine, genutzt hätten.

Von Andreas Zimmer