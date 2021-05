Hemmingen

Wirbel um ein Flugblatt der Bürgerinitiative Überschwemmungsgebiete sind kein Bauland: Einen „Angriff auf Rat und Verwaltung“ nennt es Ratsherr Jan Dingeldey (CDU). „Die Initiative hat mit falschen Behauptungen agiert.“ Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, kritisiert: „Die Initiative hat alles zusammengemischt.“ Anlass für das Flugblatt ist der geplante Bau des Feuerwehrgerätehauses an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Anwohner befürchten, dass ihre Grundstücke überschwemmt werden. Rat und Verwaltung verweisen hingegen auf Gutachten, die das Gegenteil behaupten.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt ging Axel Schelder auf die Behauptung ein, die Stadt habe das Grundstück neben dem Lidl-Markt für Wohnbau gekauft und nach einer wasserrechtlichen Änderung versucht die „Fehlinvestition“ durch das Gerätehaus wettzumachen. Das sei „ein bisschen bösartig“, sagte Schedler. Die Stadt habe das Grundstück 2018 erworben – von Anfang an fürs Gerätehaus. Zudem hätten die wasserrechtlichen Änderungen damals schon gegolten. „Es gibt Einschränkungen für uns, wenn es etwas Anderes werden sollte.“

Kontroverse um Gerätehaus und Gefahr durch Überschwemmung

Den Vorwurf einer Salamitaktik, bei der immer mehr Neubauten im Überschwemmungsgebiet hinzukämen, wies Schedler zurück. Mit dem Neubau der KGS-Mensa zum Beispiel werde es zwar ein weiteres geben. Schedler sagte, es handele sich um ein gesetzlich festgelegtes Überschwemmungsgebiet. „Die Mensa der KGS kann schließlich nicht in Arnum gebaut werden.“ Die Stadt habe geprüft „welche Grundstücke grundsätzlich möglich sind“.

So soll das neue Feuerwehrgerätehaus an der Weetzener Landstraße aussehen. Quelle: Kiefer + Kiefer Architekten

Anette Wnendt (SPD) empörte sich: „Wir betreiben keine Hinterzimmerpolitik.“ Holger Falke (DUH) machte deutlich, freie Fläche in Hemmingen seien rarer als ein hochkarätiger Diamant. „Wir suchen für jedes öffentliche Bauvorhaben verzweifelt nach Flächen. Hier saß uns die Feuerwehr-Unfallkasse im Nacken.“ Sie kritisiert, dass die bestehenden Gerätehäuser der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg – beide ziehen in das neue Gebäude – zu klein geworden seien.

Initiative Überschwemmungsgebiete hat rund 50 Mitglieder

Laut Thomas Giermann, einer der Initiatoren der Bürgerinitiative, hat diese mittlerweile rund 50 Mitglieder. In der Einwohnerfragestunde im Ausschuss wollte er wissen, warum der Ausgleich für den Hochwasserschutz wegen des neuen Gerätehauses nicht an dem Standort gemacht werde, sondern mehrere Hundert Meter entfernt auf einer geplanten Fläche nahe des Strandbadsees an der Hohen Bünte. Schedler erläuterte: „Nahe des Baus ist es anzustreben und das hatten wir auch vor.“ Doch es mangele an einer geeigneten Fläche in direkter Nähe.

Alle Zuhörerplätze sind besetzt: In der Einwohnerfragestunde der Ausschusssitzung am Donnerstagabend trägt Thomas Giermann (stehend) von der Bürgerinitiative Überschwemmungsgebiete sein Anliegen vor. Quelle: Andreas Zimmer

Die Region Hannover hat das Vorhaben längst genehmigt. Holger Falke (DUH) gab zu bedenken: „Wir sehen am Schulwald, dass uns die Region keine Sonderrechte einräumt.“ Beim geplanten Schulwald der KGS, ebenfalls im Überschwemmungsgebiet an der Hohen Bünte, muss die Stadt etliche Auflagen erfüllen. So muss sie, weil jeder Baum mit einem noch zu ermittelnden Volumen Wasser verdrängt, dafür an anderer Stelle im Stadtgebiet einen Ausgleich schaffen.

Hochwasserschutz durch Stadtpark?

Ulrike Roth (Bündnisgrüne) betonte, beim Feuerwehrgerätehaus werde „in engem Rahmen von einer Ausnahme Gebrauch gemacht“. Möglicherweise lasse sich durch die Topographie im geplanten Stadtpark nahe der Weetzener Landstraße ein Beitrag zum Hochwasserschutz erreichen. Der Park könnte an den Tennisplätzen an der Weetzener Landstraße beginnen und am Friedhof vorbei bis in Richtung altes Dorf reichen. Es gibt schon einen Grünzug mit einigen Sitzbänken.

Applaus von den Zuhörern der Sitzung gab es für einen Senior aus Hemmingen-Westerfeld, der in der Einwohnerfragestunde erklärte, er habe schon ein Hochwasser in Hemmingen erlebt. Die Stadt solle sich Hilfe vom Land holen. „Wir verschieben sonst die Gefahr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und auf Sandsäcke.“

Von Andreas Zimmer