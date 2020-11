Hemmingen-Westerfeld

Etwa 40 Gegner des Ausbaus der Bundesstraße 3 haben am Sonnabendvormittag bei einer Demonstration auf dem Hemminger Rathausplatz ihren Unmut über die bevorstehende Eröffnung der Umgehungsstraße kundgetan. In einem aufgrund der Corona-Auflagen mit Flatterband abgesperrten Bereich hielt die Gruppe Schilder in die Höhe, auf denen Slogans wie „Hier war mal Landschaft“, „ Rückbau der B3neu“ und „Von Arnum bis nach Westerfeld Tempo 60 auf der B3neu“ zu lesen waren. Ein Mitglied der Gruppe hatte auf einem Lastenfahrrad sogar einen symbolischen Sarg mit einem darin eingeschlagenen Nagel montiert, auf dem die Worte „Verkehrswende“ und „Natur“ zu lesen waren.

„ Sargnagel für den Klimaschutz “

Zum Auftakt der von der Bürgerinitiative (BI) „Wer Straßen sät wird Autos ernten“ organisierten halbstündigen Demonstration spielte die Gruppe um 11.30 Uhr das Protestlied „Karl der Käfer“ aus dem Jahr 1983 ein. Mit diesem hatte die Gruppe Gänsehaut seinerzeit das achtlose Verhalten des Menschen gegenüber der Natur beschrieben. Einen rücksichtslosen Umgang damit beklagt auch die BI hinsichtlich des Neubaus der Ortsumgehung.

„Es ist grotesk, dass in Zeiten von Fridays for Future und Diskussionen um die Verkehrswende eine solche Infrastruktur eröffnen wird“, sagte der BI-Vorsitzende Burkhard Lange. „In diesen Dimensionen ist das der Sargnagel für den Klimaschutz in Hemmingen und darüber hinaus.“ Es hätten etwa 20 Vorschläge vorgelegen, wie das Verkehrsproblem in Hemmingen ohne derlei Einschnitte hätte gelöst werden können, sagte Lange. „Es ist nie auch nur ein einziger geprüft worden.“

Mit Blick auf die bevorstehende Eröffnung der Ortsumgehung will die BI zumindest eine „Schadensbegrenzung“ erreichen. Mit der Veranstaltung solle spielerisch-ernsthaft der Weg zu einer klima- und mobilitätsgerechten Weiterarbeit dargestellt werden, hieß es am Sonnabend. Mit dem Bau der B3neu sei eine fußläufige Naherholung nur noch auf Wegen parallel zum Neubau möglich. „Der Weg nach Westen ist jetzt zerstört“, sagte Lange. Drei traditionelle Wege durch die Landschaft seien so zerstört worden. „Mindestens einer muss durch eine Brücke wiederhergestellt werden – eigentlich sogar alle drei“, lautet die Forderung. Menschen dürften nicht in Versuchung gebracht werden, sich ins Auto zu setzen, um spazieren gehen zu können.

BI fordert: Tempo 30 im Ort und maximal 60 auf Ortsumgehung

Darüber hinaus fordert die Initiative, dass im Stadtgebiet von Hemmingen flächendeckend Tempo 30 eingerichtet wird, „und zwar auch auf den Hauptstraßen“, sagte Lange. Für die Ortsumgehung will die Gruppe zwischen Hemmingen-Nord und der Hiddestorfer Straße eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 60 erreichen. Weitere Ideen seien eine grüne Welle für Fahrradfahrer, die zum Beispiel per App geschaltet werden könne, sowie per Bewegungsmelder oder digital geschaltete Beleuchtung auf Radwegen.

Zudem kritisierten die Demonstranten die Pläne für den geplanten „autobahnähnlichen“ Ausbau des Südschnellwegs. Die BI will außerdem erreichen, dass mit dem Umbau eine hochwassersichere Radwegequerung über die Leinemasch verwirklicht wird. „Das ist nicht im Entferntesten angedacht“, betonte Lange. „Radfahrer und Fußgänger haben bei Hochwasser keine Chance, zu den nur einen Kilometer entfernten Gebieten zu kommen.“

Passanten kritisieren Argumentation

Im Laufe der Kundgebung blieben immer wieder Passanten stehen und hörten sich die Argumente der Protestierenden an. Diese stießen aber nicht immer auf Gegenliebe. „Bei einer Beschränkung auf Tempo 30 wäre der Schadstoffausstoß wesentlich höher als bei Tempo 50“, sagte ein Mann, der nach eigenen Angaben selbst Grünen-Wähler ist, am Rande der Veranstaltung zu Burkhard Lange: „Und wenn man per App Ampeln für Fahrradfahrer steuert, stauen sich die Autos.“ Das führe ebenfalls zu einem höheren Schadstoffausstoß.

„Mit solchen unsachlichen Argumenten machen wir uns selbst lächerlich“, meinte der Passant. „Sie sollten auf Grundlage der wissenschaftlichen Tatsachen argumentieren, sonst tun sie sich keinen Gefallen.“ Ein fahrradfahrender Senior rief der Gruppe hinsichtlich der Slogans auf den Plakaten sogar kopfschüttelnd zu: „Das ist doch Quatsch, was sie da ranschreiben.“

Von Daniel Junker