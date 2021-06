Hemmingen

Das städtische Bürgerbüro in Arnum zieht um. Ab Montag, 2. August, ist es im nur wenige hundert Meter entfernten Familienservicebüro der Stadt zu finden und damit direkt an der B-3-alt.

Allerdings werde nicht das ganze Büro an diesem neuen Standort aufgebaut, erläutert Bürgermeister Claus Schacht (SPD), sondern die Mitarbeiterin werde den bestehenden Besprechungsraum nutzen – denn die Stadt schafft sich einen Bürgerkoffer an. Der Koffer der Bundesdruckerei in Berlin enthält unter anderem einen Scanner und Drucker. Er könne auch dezentral eingesetzt werden, also zum Beispiel in kleineren Stadtteilen. Die Außensprechstunden seien aber erst für später geplant, sagt Schacht.

Verwaltung will Bürgerkoffer einsetzen

Die Stadt mietet den Koffer vom Bund. Er sei bestellt, aber zurzeit nicht lieferbar. „Es ist ein Versuch“, sagt der Bürgermeister. Mit dem Koffer sollen alle Leistungen wie bisher im Arnumer Bürgerbüro angeboten werden. Schacht verweist auch auf das Onlinezugangsgesetz. Demnach ist die Stadt verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen elektronisch über entsprechende Portale anzubieten.

Das Bürgerbüro in Arnum ist in diesem Gebäude untergebracht. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, gelte zunächst die Regelung, dass Besucher und Besucherinnen einen Termin fürs Bürgerbüro Arnum vereinbaren. Die Stadt habe damit in der Corona-Pandemie gute Erfahrungen im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld gemacht. Wer nur einen kurzen Besuch plant, weil er beispielsweise ein Steuerformular benötige, brauche keinen Termin, sondern kann sich dieses im Vorraum des Familienservicebüros selbst nehmen.

Bürgerbüro Arnum viele Monate geschlossen

Das Bürgerbüro in Hemmingens größtem Stadtteil ist zurzeit auf einem Grundstück an der Göttinger Straße 65a, etwas zurückversetzt von der B 3. Diese Räume hat die Stadt gemietet. Der neue Standort habe laut Verwaltung auch den Vorteil, dass er Platz für eine Wartezone bietet, die es im jetzigen Bürgerbüro nicht gibt. Das Servicebüro ist ohnehin schon Anlaufstelle für Familien und vermittelt Betreuungsangebote. Im März 2017 hatten die Mitarbeiter die rund 100 Quadratmeter großen Räume an der Göttinger Straße 63 bezogen, die die Stadt mietet.

Bislang ist es nur einmal in der Woche geöffnet und zwar normalerweise jeden Dienstag von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Wegen Corona ist es aber bereits seit Oktober 2020 geschlossen. Die Verwaltung argumentiert, sie brauche das Personal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Ob das Bürgerbüro in Arnum im Juli öffnet, hänge laut Verwaltung von den Inzidenzwerten ab. Wegen Corona war es im Jahr 2020 ein weiteres Mal für längere Zeit dicht: von Mitte März bis Mitte August.

Bürgerkoffer als mobiles Büro

Den Bürgerkoffer hatten die Unabhängigen Hemminger (DUH) 2019 als mobiles Bürgerbüro ins Gespräch gebracht. Damit würde sich der Bürgerservice, gerade in den kleinen Stadtteilen, verbessern, argumentierten sie.

So ähnlich soll der Bürgerkoffer in Hemmingen aussehen. Quelle: Bundesdruckerei

Die Stadt sah zunächst davon ab den Koffer einzuführen. „Das ist zu aufwendig“, argumentierte Schacht noch im Januar 2020. „Es kann nicht sein, dass die Einzelbetreuung zulasten aller geht. Bei der Diskussion geht es auch um das Bürgerbüro Arnum.“ Die DUH lenkte den Blick darauf, dass das Büro nur noch von wenigen aufgesucht werde. Die Verwaltung hingegen sprach von 50 bis 60 Besuchern, wenn das Büro dienstags geöffnet ist. In Sehnde gibt es bereits seit dem Jahr 2016 einen Bürgerkoffer, allerdings wird er nur in der Justizvollzugsanstalt eingesetzt.

Von Andreas Zimmer