Hiddestorf

Die Stadt Hemmingen bekommt für ihr Radverkehrskonzept Unterstützung aus Springe: Die Ortsräte Lüdersen und Bennigsen fordern den Bau eines befestigten Radwegs von Hiddestorf nach Lüdersen. Dieser Abschnitt wird auch im Hemminger Verkehrskonzept als „Route 1. Ordnung“ bezeichnet. Die Stadt sieht diese Routen als „wichtige Verbindungen für den Radverkehr“.

Der Ortsrat in Lüdersen hat der Forderung bereits zugestimmt. Die nächste Ortsratssitzung in Bennigsen ist erst Ende Mai. Doch die Ortsratsfraktionen von SPD und CDU haben bereits erklärt, dass sie auch dafür stimmen werden. „Man kann derzeit Hiddestorf mit dem Fahrrad nur über unbefestigte Wege im Zickzackkurs erreichen“, sagt SPD-Ortsratsmitglied Wilfried Haun aus Bennigsen.

Radweg führt an Landesstraße und Kreisstraße entlang

Hemmingens Bau-Fachbereichsleiter Axel Schedler begrüßt die Initiative aus Springe. „Wir würden uns über die Radwegverbindung sehr freuen“, sagt er. Die beiden Ortsräte aus Springe lassen offen, ob der Weg entlang der Landesstraße 389 Richtung Linderte oder querfeldein angelegt werden soll. Sollte sich der Bau an der Straße orientieren, weist Schedler darauf hin, dass zwei Bauträger zuständig wären: Das Land für die Landesstraße und die Region Hannover für den Bereich ab der Abzweigung nach Lüdersen.

Auch Hemmingens Regionsabgeordneter Jan Dingeldey (CDU) unterstützt die Forderung aus Lüdersen und Bennigsen. „Jeder neue Radweg ist gut“, sagte er. Dingeldey weist auf den neu gebauten und im vergangenen Jahr eröffneten Radweg zwischen Devese und Ihme-Roloven hin. Die Region Hannover hatte dafür rund 800.000 Euro investiert. „Den Weg bin ich gerade neulich gefahren. Wenn wir weitere Radwege auf diesem hohen Standard in der Region bekommen, wäre das schön“, sagt Dingeldey, der in Hemmingen auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses ist.

100.000 Euro zur Verbesserung des Radverkehrs

Im Radverkehrskonzept ist auch festgehalten, dass der Anteil des Radverkehrs von rund 12 Prozent im Jahr 2011 auf 18 Prozent bis zum Jahr 2025 steigen soll. „Es ist zurzeit nicht geplant, eine Umfrage in Auftrag zu geben, um den aktuellen Anteil zu ermitteln. Doch wir arbeiten konstant daran, das Angebot für Radfahrer in der Stadt zu verbessern“, sagt Schedler. Für dieses Jahr stehen dafür 100.000 Euro bereit. „Wir werden mit der AG Radverkehr demnächst besprechen, an welchen Orten diese am sinnvollsten investiert sind“, sagt der Fachbereichsleiter.

Für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 6. Mai, kündigt Schedler die Präsentation des Ausbaus der Landesstraße 389 von Wilkenburg bis Hiddestorf an. Dort wird es auch Details zu Radwegen entlang der Straße geben. Weiterhin soll bald das Umbaukonzept für die alte B 3 in Arnum in Auftrag gegeben werden. Auch dort wird ein Schwerpunkt auf Radfahrer und Fußgänger gelegt. Schedler kann sich auch einen sogenannten Shared Space vorstellen, einen Raum, den sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt teilen.

Hemmingen nimmt wieder am Stadtradeln teil

Darüber hinaus teilt Schedler mit, dass Hemmingen sich auch dieses Jahr wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln beteiligen wird. Diese wird in der Region Hannover vom 6. bis zum 26. Juni ausgerichtet. Wegen der unsicheren Corona-Lage sind dieses Jahr erneut alle gemeinschaftlichen Veranstaltungen abgesagt. „Doch es kann wieder jeder Hemminger in der Zeit seine auf dem Rad gefahrenen Kilometer angeben“, sagt Schedler. Die Region Hannover lobt gemeinsam mit dem Umweltzentrum Hannover wieder einen gesonderten Wettbewerb für Schulen aus.

Die Stadt hat sich immer sehr erfolgreich an der Aktion beteiligt. In der Kategorie „gefahrene Kilometer pro Einwohner“ landete die Stadt unter den 21 Kommunen der Region Hannover in den vergangenen vier Jahren immer auf Platz drei.

Von Tobias Lehmann