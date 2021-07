Hemmingen

Der CDU-Stadtverband hat die Umfrage „Hemmingen heute und morgen“ abgeschlossen. Mehr als 250  Bürger und Bürgerinnen mit einem Altersdurchschnitt von 44 Jahren haben daran teilgenommen, teilt die Partei mit. Sehr positiv fielen die Bewertungen für die Kindertagesstätten, Schulen und Angebote der Jugendpflege aus: Rund 75 Prozent der Umfrageteilnehmer verteilten hier gute Noten.

Hemminger wünschen sich bessere Busverbindungen

Geteilter waren die Meinungen über das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Dies bewerteten 46 Prozent als gut und 54 Prozent als mittelmäßig bis schlecht. Besonders Bürgerinnen und Bürger aus Devese, Harkenbleck und Wilkenburg sollen schlechte Bewertungen abgegeben haben, heißt es in der Mitteilung der CDU. Zu diesem Themenkomplex gab es auch 82 detailliertere Kommentare. Bemängelt wurden unter anderem die Taktung der Busse, fehlende Querverbindungen innerhalb der Stadt und fehlende Anbindungen an den Maschsee, Laatzen und Wülfel.

Die Qualität der Fußwege wird von 29 Prozent als gut, von 49 Prozent als mittelmäßig und von 22 Prozent als schlecht eingestuft. Besonders schlecht schneiden die Fußwege in Hiddestorf, Ohlendorf und Wilkenburg ab. Die Qualität der Radwege bewerten 17 Prozent als gut, 47 Prozent als mittelmäßig und 36 Prozent als schlecht. Einige gaben auch an, dass sie sich an unbeleuchteten Radwegen nicht sicher fühlen – besonders zwischen den Ortschaften nachts.

Bürger fordern mehr Mülleimer im Stadtgebiet

Mit der Sauberkeit in der Stadt sollen etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer zufrieden sein. Nur 12 Prozent vergeben hier schlechte Noten und bemängeln besonders Hundekot auf Straßen und Wegen sowie fehlende Mülleimer. Die Angebote für Senioren werden von der Altersklasse selbst zu mehr als 50 Prozent positiv bewertet. Auch hier falle auf, dass „die Angebote in den kleineren Ortsteilen schlechter bewertet werden“, fasst die CDU zusammen.

Die CDU-Parteivorsitzende Barbara Konze ist erfreut über die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage. „Die vielen Kommentare zeigen einmal mehr, dass die Menschen Interesse an Beteiligung haben. Zahlreiche gute Ideen werden nun auch in das Wahlprogramm der CDU Hemmingen einfließen“, sagt sie. So werde die Partei unter anderem bessere Beleuchtung für die Radwege auch zwischen den Ortschaften sowie 100 vogelfraßsichere Mülleimer für das Stadtgebiet fordern.

Von Tobias Lehmann