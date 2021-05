Hemmingen

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld soll nach längerer Corona-Zwangspause spätestens Mitte Juni wieder für alle Gäste geöffnet sein. Das teilte Sven Bertram, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung mit.

„Wir werden es von der Verordnungslage abhängig machen“, sagte Bertram. „Natürlich hoffen wir, dass wir das Bad unter Beachtung aller nötigen Hygienevorgaben wieder für die Allgemeinheit öffnen können.“ Am 31. Mai ende die Kurzarbeit für das Team in dem Hallenbad. Es sei dann wieder fast täglich erreichbar. Schon jetzt sei wieder das Training von Vereinen und Verbänden möglich. Einige nutzen das bereits, so wie zum Beispiel die Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) Hemmingen. Sie nimmt am Freitag, 28. Mai, 20 Uhr, ihre Wassergymnastik wieder auf.

Alle Termine im Büntebad sind vergeben

Mit der sinkenden Inzidenz und den damit verbundenen Pandemie-Lockerungen werde auch der Modellversuch im Büntebad abgeschlossen sein. Familien oder Einzelpersonen mit einer Begleitung konnten das Bad zu Sonderpreisen für sich buchen, zuletzt am Dienstag, 25. Mai, für den Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai, bis Sonntag, 6. Juni. Wie bei den beiden Malen zuvor war der Andrang wieder groß. Bertram zufolge waren am Dienstag alle Termine innerhalb von einer Stunde vergeben. Wieder seien es überwiegend Familien aus Hemmingen gewesen, die sich Plätze reserviert haben.

Neu war, dass keine Doppelstunden mehr zu buchen waren, sondern nur noch eine Stunde, um möglichst viele Termine zu vergeben. „Es gab dazu nur vereinzelt Nachfragen“, sagte Bertram. „Die Mehrheit der Buchenden freut sich darüber, auf diese Weise möglichst vielen Interessentinnen und Interessenten die Möglichkeit des Badbesuches zu geben.“

Terminbuchung nur telefonisch möglich

Die Termine wurden allerdings nur telefonisch unter einer Rufnummer vergeben. Online ließen sie sich, anders als angekündigt, nun doch nicht buchen. Badleiter Matthias Heinze erklärte: „Wir würden telefonische Buchungen in dasselbe System eintragen wie die Badegäste, die ihre Termine online buchen. Aufgrund des großen Interesses hätten wir dann die Situation, dass die Mitarbeitenden des Büntebads versuchen, Termine an Telefonanrufer zu vergeben, die parallel von außen online gebucht werden.“

Der Service, in der Pandemie Schwimmen gehen zu dürfen, kostet: Eine Familie zahlt für eine Stunde 50 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils für eine Stunde 25 Euro, beide also 50 Euro. Normalerweise kostet der Eintritt ins Hallenbad bis 120 Minuten 4,50 Euro.

Corona-Auflagen im Hallenbad

Das Bad an der Hohen Bünte war im vergangenen Jahr wegen Corona von Mitte März bis Mitte Juni geschlossen. Danach war der Besuch nur nach Anmeldung und zu eingeschränkten Zeiten erlaubt. Wege waren als Einbahnstraßen markiert, und im großen Becken waren zwei Rundstrecken vorgesehen – so wird es nun bald voraussichtlich wieder sein. Seit Anfang November 2020 war das Bad wegen der steigenden Zahl an Corona-Fällen geschlossen. Seit 8. April ist es nach Anmeldung und für den Sonderpreis geöffnet.

Von Andreas Zimmer