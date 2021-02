Arnum

Die größte nichtstädtische Bücherei im Hemminger Stadtgebiet wird am Montag, 1. März, 30 Jahre alt: die Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum. „Eine Idee, ein beharrliches Dranbleiben und dann der Start mit 800 Büchern“, sagt Gesine Meerheimb, die die Bücherstube seit 2012 leitet. Ins Leben gerufen wurde die Einrichtung im Gemeindehaus der Friedenskirche von Ursula Süberkrüb. Alle Bücher waren damals noch aus der Fachstelle in Hannover ausgeliehen.

Heute bietet die bereits mehrfach im Gemeindehaus umgezogene Bücherei rund 4000 eigene Medien auf 28 Quadratmetern an. Zwölf Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass die Bücherei zu festen Zeiten geöffnet ist und Bücher ausgeliehen werden können. Zudem organisieren sie immer wieder auch Veranstaltungen für Hemminger aller Altersstufen wie Vorlesenachmittage und Bilderbuchkino für Kinder sowie Buchvorstellungen und die Reihe „Abend mit Käse und Wein“ für Erwachsene.

Kirchenvorstand sammelt Spenden für Umbau der Bücherstube

„Unsere Ideen gehen nicht aus“, sagt Meerheimb und verspricht auch weiterhin Veranstaltungen, sobald die Corona-Pandemie das wieder zulässt. Als das Gemeindehaus 2019 für rund 450.000 Euro umgebaut wurde, musste die geplante Verlegung der Bücherstube in das Foyer aus Kostengründen in einen zweiten Bauabschnitt verschoben werden. „Der Umbau ist zurzeit vorrangig. Der Kirchenvorstand arbeitet an einem stimmigen Konzept und sammelt Spendengelder“, sagt Meerheimb.

Louis und Livia stöbern im Angebot der Kinderbücher herum. Quelle: privat

Auch Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen sind bereits bei der Bücherstube eingegangen wie von Pastorin Christine Behler. „In Büchern begegnen uns Lebenswelten anderer Menschen, das Universum wird entdeckt, eine Liebe beschrieben und das Abtauchen in eine andere Welt ermöglicht. Die Friedensgemeinde öffnet seit 30 Jahren eine Tür für diesen Erlebnisraum.“ Auch die Kirche habe sich durch die Weitererzählung von Geschichten gegründet.

Leser zeigen sich begeistert von Bücherei in Friedensgemeinde

Die Leiterin der Kindertagesstätte Arnum I, Susanne Willam, betont: „Kinder brauchen Geschichten und Märchen, die sie in andere Welten führen, die sie stark machen und ihnen Mut schenken, die ihnen helfen, Alltägliches zu begreifen.“ Sie bedankt sich auch im Namen von Bürgermeister Claus Schacht für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Frauentausch in der Bücherstube Arnum: Urusla Süberkrüb gibt den Vorsitz an Gesinde Meerheimb ab. Quelle: Karine Hoppe (Archiv)

Margret Heß freute sich als literaturbegeisterte Arnumer Neubürgerin, von den Frauen des zur Bücherstube gehörenden Literaturkreises freundlich und offen aufgenommen worden zu sein. „Was für ein Vergnügen inmitten Gleichgesinnter ein gemeinsam gelesenes Buch vielleicht ganz neu zu entdecken, mehr über den Autor oder die Autorin zu erfahren und sich mit den sozialen, kulturellen und historischen Kontexten auseinanderzusetzen“, sagt sie und lobt das ehrenamtliche Engagement aller Mitarbeiterinnen.

Statt großer Feier: Ein Rätsel für Literaturfreunde

Auf eine Feier zum 30-jährigen Bestehen muss wegen des Coronavirus verzichtet werden. Doch eine besondere Aktion hat sich das Team dennoch ausgedacht: ein Literaturrätsel. Verlost werden zehn Büchergutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro. Das Rätsel kann ab Montag, 1. März, auf der Seite der Friedenskirche www.kirchenkreis-laatzen-springe.de heruntergeladen werden. In der offenen Kirche werden auch Ausdrucke des Rätsels zum Mitnehmen liegen.

Das Lösungswort sollte bis Mittwoch, 31. März, per E-Mail an buecherstube.arnum@htp.com geschickt werden. Alternativ können Bürger auch eine Postkarte an die Bücherstube, Bockstraße 33, 30966 Hemmingen schicken oder sie direkt in den Briefkasten an der Friedenskirche werfen. Für telefonische Nachfragen ist die Bücherstube unter der Nummer (05101) 587419 zu erreichen. Wegen der Pandemie ist die Einrichtung zurzeit geschlossen. Das Team bietet jedoch einen „Bringdienst für literarische Wundertüten“ an, der telefonisch sowie per E-Mail angefordert werden kann.

Von Tobias Lehmann