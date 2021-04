Hiddestorf/Ohlendorf

Die Bücherei der Nikolaigemeinde in Hiddestorf ist ab Dienstag, 13. April, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie war in den vergangenen Wochen nur eine kontaktlose Ausleihe erlaubt. Nun ist diese und die Rückgabe von Medien dienstags in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr möglich und freitags von 16 bis 17.30 Uhr.

Es gelten aber strenge Hygienevorschriften. So darf die Bücherei nur von einem Besucher oder einer Besucherin oder von einer Familie betreten werden. Wer Medien zurückgeben möchte, legt sie auf einen Tisch. Der Besuch sollte nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Ferner müssen Besucher und Besucherinnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sie müssen ihre Hände desinfizieren und den Abstand von 1,5 Meter wahren. Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre, müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Sind schon Besucher in der Bücherei, warten andere Gäste an der Eingangstür oder bei schlechtem Wetter im Foyer des Gemeindezentrums.

Onlinekatalog der Gemeindebücherei Hiddestorf

Medien können auch im Onlinekatalog mit mehr als 1500 Einträgen auf der Seite bibkat.de/hiddestorf eingesehen und per E-Mail an buecherei@kirche-hiddestorf.de reserviert werden. Die vorbestellten Medien liegen dann, sofern sofort verfügbar, am nächsten Öffnungstag zum Abholen bereit.

Von Andreas Zimmer