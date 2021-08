Hemmingen-Westerfeld

„Leben, das auseinanderfällt“ – unter diesem dramatischen Titel hat das Ehepaar Britta und Manuel Hoge am Wochenende eine selbstchoreografierte Butoh-Performance in ihren urwaldähnlichen Garten aufgeführt. Butoh – das nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan entstandene Tanztheater ohne feste Form – ist Teil der vom Ehepaar Hoge zwischen Juli und September nunmehr schon im zweiten Jahr stattfindenden Reihe „Klang des Sommers“. Dabei laden beide zu Veranstaltungen mit Musik, Poesie und Bücherflohmärkten in ihren Hemminger Garten ein.

Britta Hoge erzählt im Butoh-Tanz eine Geschichte

Fast eine dreiviertel Stunde präsentierte die seit mehr als 40 Jahren als darstellende Künstlerin und Choreografin erfahrene Britta Hoge ihren Zuschauern auf dem schmalen Gartenweg ihr über die Jahrzehnte und von persönlichen Erfahrungen geprägtes Lebensgefühl zwischen Geburt und Gegenwart. Dazu gehörten ein oft verhüllendes weißes Gaze-Tuch und Erde an den Händen und Beinen. Denn zu ihrem Tanz gehörte auch immer wieder das Hinfallen, auf dem Boden kriechen und erneute Aufstehen.

Britta Hoge sucht nach neuen Wegen. Quelle: Torsten Lippelt

„Mein Tanz ist aus dem Schlamm geboren“, lautet auch das vom Butohtanz-Begründer Tatsumi Hijikata übermittelte Credo. Symbolisch für Britta Hoges gefühlvolles Umkrempeln des Inneren nach Außen und ihre persönliche Zerrissenheit: der auf links gezogene Blazer mit schwarzen Schulterpolstern und ihre verschlissenen Nylonstrümpfe. „In der Sprache der Hopi-Indianer gibt es das Wort Koyaanisqatsi – Leben, das aus der Balance geraten ist und Neues sucht. Es ist vielleicht ganz passend für die momentane Situation, in der wir uns befinden und deren Folgen uns noch lange beschäftigen werden“, sagte Hoge.

Der Tänzer offenbart seine Innenwelt

Im Butoh-Tanz habe sie die Möglichkeit gesehen, mit einem Theater der Improvisationen die persönliche Erlebniswelt des Tänzers in den Mittelpunkt zu stellen. So soll Tanz für sie keine Perfektion anstreben und nicht lernbaren Übungen folgen. „Der eigene Körper soll eher ein lebendiges Zeichen für das sein, was aus seiner Tiefe kommt“, beschrieb die Hemmingerin den individuellen Ausdruckstanz. „Wir Künstler sollten uns wieder daran erinnern, weshalb wir damit begonnen haben, Kunst zu machen. Etwas ausdrücken, etwas darstellen und ganz ehrliche Empfindungen offen zeigen“, führte Hoge weiter aus.

Jan-Gerrit Lütgering begleitet den Tanz mit meditativen Kontrabass-Klängen. Quelle: Torsten Lippelt

Die Anregung zu Hoges Butoh-Performance gab der bekannte japanische Tänzer und Choreograf Mitsuru Sasaki. Musikalisch begleitet wurde die Künstlerin von experimentellen Kontrabassklängen des Hamburger Musikers Jan-Gerrit Lütgering. Dieser erzeugte von der Terrasse aus elektronisch verstärkte meditative Klänge vom tiefsten Instrumenten-Grollen bis hin zum höchsten Säuseln.

Von Torsten Lippelt