Zwischen Cevapcici und Kehrwoche: Boris Stijelja im bauhof

Der Stand-Up-Kabarettist Boris Stijelja ist ein Kroate mit deutschem Migrationshintergrund. Kurz nach seiner Geburt 1982 in Mannheim gingen seine Eltern zurück nach Kroatien, wo Stijelja dann aufwuchs. Nach dem Abitur kehrte er 2004 nach Deutschland zurück und ist seitdem als Kabarettist und Comedian auf zahlreichen Bühnen des Landes unterwegs. Im Februar führt der 37-Jährige sein Programm „Voll integriert – aber mein Schutzengel hat Burnout“ im Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld auf.

Boris Stijelja tritt im bauhof auf

Erste Bühnenerfahrungen sammelte Stijelja bereits im Kindergarten. Dort spielte er beim Krippenspiel zunächst einen Ochsen, dann einen Hirten und schließlich Josef. „Im vierten Anlauf wartete dann endlich die Hauptrolle: die der Maria!“, schreibt der Kabarettist auf seiner Internetseite. Bevor er dann nach Deutschland zurückkehrte studierte er Schauspiel mit Schwerpunkt Theaterwissenschaften in Zagreb und Belgrad. In Deutschland war er bereits in Theaterstücken wie „Ein Käfig voller Narren“ und „Keinohrhasen“ zu sehen. 2012 hatte sein erstes Solo-Theaterstück „Macho Man“ Premiere.

Kabarettist berichtet von seinem deutsch-kroatischem Leben

In seinem aktuellen Stück geht Stijelja humorvoll auf sein deutsch-kroatisches Leben zwischen Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche ein. Da kann beim Campen im Pfälzer Wald schon mal die Feuerwehr anrücken, weil sich Sliwowitz nicht als Grillanzünder eignet. Stijelja bezeichnet sich selbst als fröhlich, hilfsbereit und leidensfähig. Nur sein Schutzengel, der habe Burnout.

Boris Stijelja tritt am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im bauhof auf. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei et cetera, Rathausplatz 2, in Hemmingen-Westerfeld, bei Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum und in der Bücherecke, Dammstraße 2, in Pattensen-Mitte. Restkarten sind an der Abendkasse des bauhofs an der Dorfstraße 53 erhältlich.

