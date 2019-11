Hier wird nächste Woche im Stadtgebiet geblitzt

Hemmingen

Die Stadt Hemmingen hat die Schwerpunkte bekannt gegeben, wann und wo sie in der nächsten Woche Tempokontrollen macht. Die Auswahl fiel dieses Mal auf Hemmingen-Westerfeld am Dienstag, 5. November, Harkenbleck am Mittwoch, 6. November, und Arnum am Freitag, 8. November. Zum Einsatz kommt dabei das mobile Tempomessgerät der Stadt, mit dem seit etwa einem Jahr die Geschwindigkeit der fahrenden Autos gemessen wird.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es aus organisatorischen Gründen auch zu Änderungen kommen kann. Zudem seien zusätzliche Messungen durch die Polizei jederzeit möglich.

Zwei Monate keine Ankündigungen für Tempokontrollen

Der Rat hatte darauf gedrängt, dass die aktuellen Standorte für die Geschwindigkeitsmessungen veröffentlicht werden. Seit Anfang September bis Ende Oktober hatte die Stadt jedoch mit den Ankündigungen pausiert. Aus Krankheitsgründen beim Personal habe im Vorfeld nicht verlässlich mitgeteilt werden können, wo die Kontrollen sein werden, teilte Fachbereichsleiter Sven Bertram auf Anfrage dieser Zeitung mit. In dieser Zeit sei aber die Radarpistole im Einsatz gewesen. Auffallende Abweichungen gegenüber der Zeit, in der die Stadt die Tempokontrollen regelmäßig angekündigt hat, seien nicht erkennbar gewesen.

Lesen Sie auch:

Die neue Radarpistole der Stadt Hemmingen: So fällt die erste Bilanz aus

Rat drängt darauf: Standorte für Tempokontrollen veröffentlichen

Von Tobias Lehmann und Andreas Zimmer