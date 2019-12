Hemmingen

Die Stadt Hemmingen kündigt für die nächste Woche Tempokontrollen in vier Stadtteilen an. Die Schwerpunkte liegen in Harkenbleck am Dienstag, 10. Dezember, in Arnum am Mittwoch, 11. Dezember, sowie in Wilkenburg am Donnerstag, 12. Dezember, und in Hiddestorf am Freitag, 13. Dezember. Zum Einsatz kommt die mobile Radarpistole, mit der die Stadt seit etwa einem Jahr die Geschwindigkeit der fahrenden Autos misst.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es aus organisatorischen Gründen zu Änderungen kommen kann. Zudem seien zusätzliche Messungen durch die Polizei jederzeit möglich.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann