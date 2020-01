Norddeutsches Hemmingen versorgt süddeutsches Hemmingen mit Bier

Hemmingen (Nord)/Hemmingen (Süd)

Die Kunde, dass seit September 2019 am Rathausplatz im norddeutschen Hemmingen leckeres Bier gebraut wird, hat sich inzwischen auch bis zum süddeutschen Hemmingen in Baden-Württemberg herumgesprochen. So reiste der Harkenblecker Wolf Hatje, der zusammen mit seinem Freund Jens Kummerfeldt die Hemminger Biermanufaktur betreibt, kurz vor Weihnachten in die rund 8000 Einwohner zählende Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg bei Stuttgart.

Hemminger Helles und Dunkles fürs süddeutsche Hemmingen

„Ich hatte auf Wunsch von dort zehn Kisten für die Generalversammlung der Feuerwehr und 30 Sixpacks dabei, unter anderem für die 16 Gemeinderatsmitglieder“, erläuterte Hatje. Dabei kamen die schwäbischen Hemminger um ihren Bürgermeister Thomas Schäfer sowohl in den Genuss vom „Hemminger Helles“-Pils als auch vom „Hemminger Dunkles“-Lagerbier.

„Als Gegenleistung habe ich für jedes niedersächsische Hemminger Ratsmitglied von dort eine Flasche Cidre aus Äpfeln der Region mitgebracht“, sagte Hatje schmunzelnd zu dem flüssig laufenden kulturellen Austausch zu den Weihnachtstagen zwischen den namensgleichen Städten.

Von Torsten Lippelt