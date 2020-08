Das Strandbad Hemmingen und das Freibad in Arnum erleben in diesen heißen Tagen einen Besucheransturm. Besonders an den Wochenenden gibt es immer wieder Einlassstopps. Trotzdem ist der Jahresumsatz nicht mehr einzuholen. „Was weg ist, ist weg“, sagt Geschäftsführer Jürgen Neumann.