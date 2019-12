Besucher des lebendigen Adventskalenders singen unter dem Carport

Hemmingen

Rund 30 Besucher sind am Sonnabend zum lebendigen Adventskalender gekommen, den Waltraud und Fritz Piasecki unter ihrem Carport an der Ostertorstraße am Abend ausrichteten. „Es freut uns sehr, dass so viele den Osten von Hiddestorf erreicht haben“, sagte der 81-jährige Gastgeber. „Es ist ja schon ein bisschen außerhalb hier.“ Zum Auftakt sang die Runde gemeinsam den Titel „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Musikalisch begleitet wurden die Sänger von Ute Salzer und Christina Riehl-Süß, die auch beim Posaunenchor St. Thomas und beim Fanfarenblechbläserensemble Quintogo aktiv sind.

Im Anschluss trug Fritz Piasecki die Geschichte „Was war das für ein Fest“ von Marie Luise Kaschnitz vor. Die Handlung spielt in einer Zukunft ohne Weihnachtsfest – und in der eine Mutter versucht, ihrem neugierigen Kind zu erklären, was sich zu Weihnachten früher zutrug. Nach weiteren Gesangstiteln und einem Gedicht konnten sich die Besucher bei einem Wunschkonzert aussuchen, welche Lieder aus dem Gesangsbuch des Hiddestorfer lebendigen Adventskalenders sie noch singen wollten. Zum Abschluss unterhielt sich die Runde noch lange bei Broten und Keksen, Kinderpunsch und Glühwein.

Vorfreude auf das Weihnachtsfest

„Wir waren vor einem Jahr schon einmal Gastgeber des lebendigen Adventskalenders“, sagte Fritz Piasecki. Er und seine Frau hätten sich schon damals auf eine Wiederauflage gefreut. „Man trifft alte Bekannte wieder, lernt aber auch neue Bewohner des Dorfes kennen.“ Die kleinen Zusammenkünfte halte er für besser geeignet, „als über große Weihnachtsmärkte zu laufen und sich über Lautsprecher berieseln zu lassen“. Unterstützt wurde das Ehepaar von Helga Lübke. „Sie hat heute morgen schon fleißig mitgeholfen“, berichtete Piasecki.

Kalender stärkt dörfliche Gemeinschaft

Der lebendige Adventskalender stärke zudem die dörfliche Gemeinschaft, betonte Besucher Gebhard Rossmannek, der am 9. Dezember in seinem Wintergarten in Ohlendorf ebenfalls eines der Treffen ausgerichtet hatte. „Manche Leute sieht man nur ein paar Mal im Jahr, im Advent trifft man sich dann gleich mehrmals.“ Was Rossmannek besonders freute: „Wir sind einer der wenigen Orte, an denen es durchgehend an jedem Abend einen lebendigen Adventskalender gibt.“

In Hiddestorf laden in diesem Jahr noch zwei weitere Familien ein. Am Sonntag, 22. Dezember, treffen sich Interessierte bei Familie Schönfelder an die Ihmer Straße 12. Am Montag, 23. Dezember, ist Familie Kluthe/Jäger an der Ostertorstraße 7 an der Reihe. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Heiligabend beschließt die Nikolai-Kirchengemeinde den Kalender mit fünf Gottesdiensten, die um 15, 16, 17, 18 und 23 Uhr beginnen.

In Arnum beginnt der letzte Termin am Montag, 23. Dezember, um 17 Uhr im Gemeindehaus an der Bockstraße. Das Treffen wird von den mittendrin-Frauen gestaltet.

