Benefizgala: „Magic&More“-Abend in der KGS Hemmingen ist fast ausverkauft

Hemmingen-Westerfeld

Für die zweite vom Arnumer Jungmagier und Bauchredner Finn I. organisierte „Magic&More“-Benefiz-Gala gibt es noch ein kleines Kontingent von 20 Karten. Wer am Sonnabend, 29. Februar, ab 19 Uhr im Forum der KGS Hemmingen dabei sein und zugleich etwas für den guten Zweck tun möchte, kann ab sofort im Hotel Westerfeld, Berliner Straße 4, die Eintrittskarten für jeweils 20 Euro pro Stück erwerben Das Hemminger Hotel zählt zu den Sponsoren des Abends, es übernimmt für die Künstler die Übernachtungskosten.

Künstler aus ganz Deutschland treten auf

Bei der „Magic&More“-Premiere im vergangenen Jahr waren 4650 Euro für die örtliche Aktion „Nachbarn helfen Nachbarn“ zusammen gekommen. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Hemmingen präsentiert Finn I. auch in diesem Jahr dafür wieder Künstler aus ganz Deutschland, die für den Benefizgedanken zudem komplett auf ihre Gage verzichten. Dazu gehören der bereits von der Premiere beliebte und sinnverwirrende Hypnotiseur Stephan Nölle, das akrobatische Duo DelicARTe und der Singer-Songwriter Michael Becker. Neu dabei sind der Düsseldorfer Comedian Michael Steinke, der Illusionist Patrick Keaton und die aus Hemmingen stammende und bundesweit erfolgreiche Hip-Hop-Tänzerin Eileen Kurowski. Ein Nachwuchskünstler aus Hemmingen wird als Überraschungsgast erwartet.

Parkplätze könnten knapp werden

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Parkplätze knapp werden könnten. Da neben der Gala in der KGS auch eine Veranstaltung im Jugend-Kultur-Haus und in der Sporthalle ein Turnier sind, werden die Parkplätze am Hallenbad voraussichtlich nicht ausreichen. Wer nicht zu Fuß, per Rad oder mit dem Linienbus anreist, dem wird eine frühzeitige Anfahrt oder aber der Parkplatz am Strandbad empfohlen.

Lesen Sie auch

Von Von Torsten Lippelt