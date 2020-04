Ehrenamtliche begleiten Senioren derzeit nur per Telefon

Hemmingen

Einsamkeit ist schon unter normalen Umständen außerhalb einer Viren-Pandemie für viele Senioren ein Problem. Viele wollen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben und nicht in ein Heim ziehen. Wenn die eigenen Kinder weit weg wohnen, übernehmen Pflegedienste die Grundversorgung wie zum Beispiel das regelmäßige Einkaufen. Doch Zeit für Gespräche bleibt den Mitarbeitern meist kaum.

Ehrenamtliche begleiten Senioren im Alltag

Die Senioren- und Pflegestützpunkte in Niedersachsen bieten deshalb in Kooperation mit Kommunen das Projekt Duo an. Dabei werden Bürger zu ehrenamtlichen Seniorenbegleitern ausgebildet. Erstmals hatten 2019 auch vier Hemminger das Angebot wahrgenommen, teilt Susanne Giese von der Abteilung Jugend, Soziale Dienste und Senioren der Stadt Hemmingen auf Anfrage mit. Im Januar hatten sie nach Abschluss der Fortbildung die Betreuung von vier Hemminger Senioren übernommen. Doch schon im März musste das Projekt wegen des Coronavirus gestoppt werden. „Wir hatten für Ende März bereits geplant, das Projekt öffentlich vorzustellen und noch weiter Werbung dafür zu machen. Das mussten wir dann leider verschieben“, sagt Giese.

Die Duo-Seniorenbegleiter übernehmen genau die Aufgaben, die Pflegedienste nicht leisten können. Sie nehmen sich vor allem Zeit zum Reden und Zuhören und planen auch mal gemeinsame Unternehmungen. Zudem begleiten sie die Senioren auf Wunsch auch zu Behörden und Ärzten. „Obwohl die Senioren und ihre Begleiter sich in der kurzen Zeit kaum persönlich kennen lernen konnten, ist bereits eine Verbindung entstanden. Sie können sich zwar jetzt nicht sehen, doch telefonieren regelmäßig“, sagt Giese. „Es geht vor allem um soziale Teilhabe“, erläutert die Verwaltungsmitarbeiterin.

Die Nachbarschaftshilfe in Hemmingen funktioniert

Giese hatte im Vorfeld einige Senioren gezielt gefragt, ob sie an dem Programm teilnehmen wollen. „Ich habe über die Jahre viele Senioren in Hemmingen kennen gelernt und wusste, wo Bedarf besteht“, sagt sie und weist noch einmal darauf hin, dass die Teilnahme an dem Programm für die ehrenamtlichen Begleiter wie auch die Senioren freiwillig ist. Einige Senioren haben die Teilnahme auch abgelehnt, weil sie ausreichend soziale Kontakte haben. Das zeigt laut Giese auch, dass die Nachbarschaftshilfe in Hemmingen gut funktioniere. „Nachbarn kümmern sich in Hemmingen umeinander“, sagt sie. Es habe auch kaum Senioren gegeben, die die in der Corona-Zeit eingerichteten Hilfsangebote etwa für Einkäufe angenommen hätten.

Im Rathaus gilt weiterhin, dass der physische Kontakt so gering wie möglich bleiben soll. Nach Möglichkeit sollen die Hemminger ihre Anliegen telefonisch klären. „Senioren rufen hier zum Beispiel an, wenn sie Anträge zum Wohngeld stellen müssen. Ich gehe dann die einzelnen Seiten mit ihnen Punkt für Punkt durch und sage ihnen, was sie dort eintragen müssen“, sagt Giese. Anschließend müssen die Senioren die Bögen dann nur noch unterschreiben und per Post in das Rathaus schicken.

Von Tobias Lehmann