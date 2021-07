Hemmingen-Westerfeld/Devese

Zwei Abschnitte der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld bleiben noch voraussichtlich für drei bis vier Wochen gesperrt. Bei den Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit der B-3-alt ist etwa die Hälfte geschafft, wie die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt erläuterte.

Seit dem 3. Juni ist der Bereich gesperrt. Durch das Gewerbegebiet fließt durch die Sperrung seitdem deutlich mehr Verkehr. An der Gutenbergstraße stauen sich häufig die Fahrzeuge, weil dort wegen Kanalbauarbeiten und dem Stadtbahnbau zurzeit nur eine Fahrspur in Richtung B-3-alt/Berliner Straße zur Verfügung steht. Fachbereichsleiter Axel Schedler sagte, es werde wieder eine Linksabbiegerspur sowie eine Geradeaus- und Rechtsabbiegespur geben, nannte aber noch keinen Zeitpunkt.

Trotz Verbot noch viele Privatautos auf Deveser Brücke

Seit der Sperrung der Kreuzung Weetzener Landstraße/B-3-alt fahren offenbar auch immer wieder Privatautos über den Stadtweg in Devese bis zur Brücke Deveser Straße und über die B-3-neu nach Hemmingen-Westerfeld, um schneller in Richtung B-3-alt und in der Nähe des Rathausplatzes zu sein – oder sie nehmen die umgekehrte Richtung. „Es reißt ein“, sagte Ulrike Roth (Bündnisgrüne) im Ausschuss. Die Brücke dürfen seit der Eröffnung der B-3-neu im November 2020 aber nur Linienbusse, Radfahrer und Fußgänger passieren.

Linienbusse dürfen die Brücke Deveser Straße überqueren, private Fahrzeuge nicht. Quelle: Andreas Zimmer

Roth sagte, am Mittwoch seien ihr innerhalb von zwei Minuten zwei Privatautos aufgefallen. Sie hat auch beobachtet, dass einige Autos ortsfremde Kennzeichen haben. „Diese Fahrer werden offenbar durch ihre Navigationsgeräte fehlgeleitet.“ Roth merkte an, verstärkte Polizeikontrollen wie vor einigen Wochen hätten schnell Wirkung gezeigt. Fachbereichsleiter Schedler sagte zu, die Stadtverwaltung werde die Polizei informieren.

Polizei: Mehr Verkehr im Gewerbegebiet

Im Kommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist, hieß es am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung, es sei vor allem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Gewerbegebiet verzeichnet worden. Führen wieder vermehrt Privatautos unerlaubterweise über die Deveser Brücke, werde sich die Polizei darum kümmern.

Hier geht es nicht weiter: Absperrung auf der Weetzener Landstraße in Höhe der Heinrich-Hertz-Straße. Quelle: Andreas Zimmer

An der Kreuzung Weetzener Landstraße/B-3-alt erneuert der Energieversorger Enercity die Trinkwasserleitung und verlegt sie wegen des Baus der Stadtbahn nach Hemmingen-Westerfeld. Unter den Gleisen sollen keine Versorgungsleitungen mehr sein. Die Weetzener Landstraße ist eine der Straßen im Hemminger Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr.

Alle Berichte zur Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld lesen Sie hier.

Diese Folgen hat die Baustelle

Die Arbeiten an der Weetzener Landstraße erstrecken sich zwar nur auf wenige Meter zwischen der B-3-alt in Richtung Real-Markt sowie zwischen der B-3-alt in Richtung Lidl-Markt. Dennoch ist dort für Autos kein Durchkommen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt entweder durch das Gewerbegebiet, also über die Heinrich-Hertz-Straße und die Gutenbergstraße, oder unter anderem durch das Wohngebiet an der Berliner Straße. Fußgänger und Radfahrer können an der Baustelle vorbei. Für Fahrer auf der B-3-alt bedeutet die Baustelle, dass sie nur geradeaus vorankommen und nicht mehr in die Weetzener Landstraße abbiegen können.

Von Andreas Zimmer