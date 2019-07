Hemmingen

Es ist soweit: Die B3-Ortsumgehung wird asphaltiert. Mit den ersten Arbeiten ist jetzt in Höhe Devese begonnen worden.

Asphalt auf der B3-Ortsumgehung

Mit dem Bau der 7,5 Kilometer langen Umgehungsstraße, die rund 70 Millionen Euro kosten soll, wurde im Mai 2015 begonnen. Nach den bisherigen Planungen sollte sie im September 2019 für den Verkehr freigegeben werden, wenn auch nicht auf allen Fahrspuren in jede Richtung. Nun ist dies erst für Mai 2020 vorgesehen.

Die 7,5 Kilometer lange Umgehungsstraße beginnt am Landwehrkreisel in Hannover, führt an Devese, Hemmingen-Westerfeld und Arnum vorbei und schließt an die 1995 fertiggestellte Ortsumgehung Pattensen an.

Seit Mai 2015 laufen die Bauarbeiten für die Ortsumgehung. Quelle: Torsten Lippelt

