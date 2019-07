Die Herkunft eines in Hemmingen ausgesetzten weißen Kaninchens gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Spaziergänger aus Barsinghausen mit Hund hatte das in einem verschlossenen Weidenkorb hockende Tier in einem Gebüsch am Parkplatz nahe dem Strandbad gefunden und abgegeben. Die Polizei hofft auf Zeugen.